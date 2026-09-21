Це змінить хід війни: для Кремля готують страшний сценарій

Комбінований обстріл Москви у ніч на 20 вересня показав уразливість найзахищенішого міста в Росії. Було задіяно багато різних засобів ураження, навіть повідомляли про нібито використання української балістичної ракети, однак ця інформація поки не підтвердилася. Удари балістикою по Москві, які, за оцінками українських експертів, мають початися уже цієї осені, можуть значно вплинути на хід війни. Штучний інтелект оцінив, що саме можуть змінити системні балістичні удари по столиці Росії.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Головний ефект системних ударів по Москві чат-бот ChatGPT бачить у зміні відчуття безпеки всередині Росії. Столиця перестає сприйматися як недосяжний тил, а Кремлю доводиться спрямовувати більше ресурсів на захист Москви, нафтопереробки, логістики та військових підприємств.

Це може змусити Росію розосереджувати ППО та створити додатковий тиск на її економіку. Водночас “відповідь” країни-агресорки може бути жорсткішою: Росія, ймовірно, посилить удари по Україні, зокрема по енергетиці.

Тому, за версією ChatGPT, системна атака може підвищити для Кремля ціну війни, але не завершить її сама. Значення матимуть масштаб і регулярність ударів, а також здатність одночасно впливати на військову логістику, виробництво зброї та паливну систему.

Чат-бот Gemini робить акцент передусім на психологічному ефекті. На його думку, жителі Москви тривалий час жили з відчуттям, що війна відбувається далеко від столиці. Регулярні удари можуть зруйнувати цю ілюзію безпеки.

З військового погляду, вважає чат-бот, російському командуванню доведеться перекидати дефіцитні системи ППО з фронту до Москви. Це, своєю чергою, може оголити окремі військові частини та логістику.

Gemini також говорить про економічний і політичний тиск. Удари по критичній інфраструктурі можуть посилити проблеми Росії, а постійне відчуття вразливості — впливати на сприйняття війни всередині країни. Водночас швидкого завершення бойових дій це не гарантує.

Чат-бот Grok розглядає системну балістику по Москві як перехід до нової якості війни. На його думку, навіть один удар по НПЗ у Капотні 20 вересня продемонстрував вразливість столиці.

Серед можливих наслідків чат-бот називає перекидання ППО з фронту на захист Москви, удари по нафтовій галузі та логістиці. Менше пального, за його оцінкою, означатиме дорожчу логістику для російських військ.

Окремо Grok виділяє політичний ефект. Якщо удари по Підмосков’ю стануть регулярними, війна перестане здаватися частині російського суспільства далекою. Але є ризик ескалації: Росія може відповісти ще жорсткішими атаками по Києву та енергетиці.

Усі три чат-боти сходяться в одному: системні удари по Москві не означатимуть миттєвої перемоги чи автоматичного перелому на фронті. Однак такі обстріли можуть зробити війну для Росії значно дорожчою. Спільними наслідками моделі ШІ називають проблеми з ППО, тиск на логістику та економіку і втрату відчуття безпеки в столиці. Різниця залишається в акцентах: ChatGPT більше говорить про військову й економічну ціну, Gemini — про психологічний ефект, а Grok — про поєднання військового, економічного та політичного тиску.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку “відповідь” готує Путін Києву після удару по Москві.



