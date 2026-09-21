Путін готує нищівну “відповідь” за Москву: які райони Києва під загрозою

Після ударів по Москві у Росії уже традиційно заявили, що посилять удари по військових об’єктах у Києву. Портал “Коментарі” запитав у трьох моделей штучного інтелекту, коли буде нова атака та які райони столиці може зачепити. Різні чат-боти назвали різні часові проміжки — від найближчої ночі до початку жовтня.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT найбільш небезпечними назвав уже наступну ніч та кілька наступних діб. Водночас застеріг, що визначити конкретну годину неможливо, оскільки підготовка удару може змінитися в останній момент. Додатковим фактором він назвав нічну атаку 21 вересня, коли Росія застосувала 172 дрони, серед яких 64 були реактивними.

Щодо районів, ChatGPT акцентував увагу на Дніпровський, Солом'янський, Святошинський та Подільський райони. Саме там фіксувалися наслідки попередньої балістичної атаки. Водночас чат-бот наголосив: прив'язувати майбутню атаку до одного району небезпечно.

Чат-бот Grok назвав найближчими можливими датами обстрілу 21-22 вересня. За його оцінкою, після появи дронів вночі РФ може додати балістику або крилаті ракети.

Серед районів під підвищеним ризиком Grok назвав Солом'янський, Святошинський, Дніпровський, Дарницький та Подільський. Окремо він згадав лівий берег і околиці Києва — Бровари, Боярку та Васильків. При цьому чат-бот застеріг, що навіть заявлені як “військові” цілі не означають відсутності ризику для житлових кварталів.

Чат-бот DeepSeek дав довший прогноз. За його оцінкою, наступний масований удар може відбутися протягом найближчих 1-2 тижнів, а інтенсивність атак може зрости до жовтня. Тобто йдеться про кінець вересня — початок жовтня.

Найбільший ризик DeepSeek пов'язав із Дарницьким, Шевченківським та Солом'янським районами. Також він назвав Оболонь, Троєщину та Виноградар серед зон загрози реактивних “Шахедів”.

У висновку у прогнозах є одна спільна теза: новий удар по Києву може відбутися найближчим часом, але точну дату жоден із чат-ботів назвати не може. Різниця — у часових рамках: ChatGPT говорить про найближчу ніч і кілька діб, Grok — про 21-22 вересня, а DeepSeek — про 1-2 тижні та кінець вересня — початок жовтня.

Щодо районів, у різних прогнозах найчастіше повторюються Солом'янський і Дніпровський, але також згадуються Дарницький, Святошинський, Подільський, Шевченківський та інші частини столиці.

При цьому варто зазначити, що нібито удари у відповідь — це класична риторика РФ. І черговий удар — це не “реакція”, а насправді це частина кампанії з виснаження Києва.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який сценарій Путін підготував Києву на жовтень.



