Это изменит ход войны: для Кремля готовят страшный сценарий

Комбинированный обстрел Москвы в ночь на 20 сентября показал уязвимость самого защищенного города России. Было задействовано много различных средств поражения, даже сообщалось о якобы использовании украинской баллистической ракеты, однако эта информация пока не подтвердилась. Удары баллистики по Москве, которые, по оценкам украинских экспертов, должны начаться уже этой осенью, могут оказать значительное влияние на ход войны. Искусственный интеллект оценил, что могут изменить системные баллистические удары по столице России.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Главный эффект системных ударов по Москве чат-бот ChatGPT видит в изменении ощущения безопасности внутри России. Столица перестает восприниматься как недостижимый тыл, а Кремлю приходится направлять большее количество ресурсов в защиту Москвы, нефтепереработки, логистики и военных предприятий.

Это может вынудить Россию рассредоточивать ПВО и создать дополнительное давление на ее экономику. В то же время "ответ" страны-агрессорки может быть более жестким: Россия, вероятно, усилит удары по Украине, в частности по энергетике.

Поэтому, по версии ChatGPT, системная атака может повысить для Кремля цену войны, но не завершит ее сама. Значения будут иметь масштаб и регулярность ударов, а также способность влиять одновременно на военную логистику, производство оружия и топливную систему.

Чат-бот Gemini делает акцент прежде всего на психологическом эффекте. По его мнению, жители Москвы долго жили с ощущением, что война происходит далеко от столицы. Регулярные удары могут разрушить эту иллюзию безопасности.

С военной точки зрения, считает чат-бот, российскому командованию придется опрокидывать дефицитные системы ПВО с фронта в Москву. Это, в свою очередь, может обнажить отдельные воинские части и логистику.

Gemini также говорит об экономическом и политическом давлении. Удары по критической инфраструктуре могут усугубить проблемы России, а постоянное чувство уязвимости – влиять на восприятие войны внутри страны. В то же время, быстрого завершения боевых действий это не гарантирует.

Чат-бот Grok рассматривает системную баллистику по Москве как переход к новому качеству войны. По его мнению, даже один удар по НПЗ в Капотне 20 сентября продемонстрировал уязвимость столицы.

Среди возможных последствий чат-бот называет опрокидывание ПВО с фронта в защиту Москвы, удары по нефтяной отрасли и логистике. Меньше горючего, по его оценке, будет означать более дорогую логистику для российских войск.

Отдельно Grok выделяет политический эффект. Если удары по Подмосковью станут регулярными, то война перестанет казаться части русского общества далекой. Но есть риск эскалации: Россия может ответить еще более жесткими атаками по Киеву и энергетике.

Все три чата сходятся в одном: системные удары по Москве не будут означать мгновенной победы или автоматического перелома на фронте. Однако такие обстрелы могут сделать войну для России гораздо дороже. Совместными последствиями модели ИИ называют проблемы с ПВО, давление на логистику и экономику и потерю ощущения безопасности в столице. Разница остается в акцентах: ChatGPT больше говорит о военной и экономической цене, Gemini – о психологическом эффекте, а Grok – о сочетании военного, экономического и политического давления.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой "ответ" готовит Путин Киеву после удара по Москве.



