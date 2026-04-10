«Це злочин»: комбат гучно прокоментував Курську операцію

Ткачова Марія
Український військовий із позивним "Купол" заявив, що завершення Курської операції супроводжувалося помилками в управлінні, які потребують розслідування.
Комбат «Купол» про Курську операцію
За його словами, саму операцію доцільно було проводити у форматі рейду — обмеженого за часом, орієнтовно до двох місяців. Після цього противник зміг сформувати потужне наступальне угруповання та витіснити українські сили зі своєї території.
Військовий наголосив, що на завершальному етапі не було своєчасно ухвалене рішення про організований відхід підрозділів.
На його думку, така ситуація є серйозним прорахунком, який має отримати правову оцінку, а відповідальні особи — понести відповідальність.
Окремо "Купол" зазначив, що російська армія не зважає на втрати серед власного населення і застосовує важке озброєння, зокрема авіабомби, навіть по територіях із цивільною забудовою.
Експерти наголошують, що питання планування операцій та організованого відходу військ є критично важливими для збереження особового складу та боєздатності підрозділів.