logo_ukra

BTC/USD

73111

ETH/USD

2248.75

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Це злочин»: комбат гучно прокоментував Курську операцію
commentss НОВИНИ Всі новини

«Це злочин»: комбат гучно прокоментував Курську операцію

Комбат «Купол» заявив, що неорганізований відхід під час Курської операції має бути розслідуваний як злочин

10 квітня 2026, 19:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Український військовий із позивним "Купол" заявив, що завершення Курської операції супроводжувалося помилками в управлінні, які потребують розслідування.

«Це злочин»: комбат гучно прокоментував Курську операцію

Комбат «Купол» про Курську операцію

За його словами, саму операцію доцільно було проводити у форматі рейду — обмеженого за часом, орієнтовно до двох місяців. Після цього противник зміг сформувати потужне наступальне угруповання та витіснити українські сили зі своєї території.

Військовий наголосив, що на завершальному етапі не було своєчасно ухвалене рішення про організований відхід підрозділів.

На його думку, така ситуація є серйозним прорахунком, який має отримати правову оцінку, а відповідальні особи — понести відповідальність.

Окремо "Купол" зазначив, що російська армія не зважає на втрати серед власного населення і застосовує важке озброєння, зокрема авіабомби, навіть по територіях із цивільною забудовою.

Експерти наголошують, що питання планування операцій та організованого відходу військ є критично важливими для збереження особового складу та боєздатності підрозділів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що волгоградській області росії дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Тінгута", яка є важливою частиною паливної інфраструктури.
За даними моніторингових ресурсів, після атаки на об’єкті виникла пожежа, яку було видно на значній відстані — до 25 кілометрів. Супутниковий аналіз також зафіксував термальні аномалії на території станції. Водночас остаточно підтвердити, що вони безпосередньо пов’язані з атакою, поки що неможливо. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив факт атаки безпілотників. За його словами, у Світлоярському районі сталося займання ємності з нафтопродуктами.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://censor.net/ua/v3609894
Теги:

Новини

Всі новини