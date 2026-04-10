«Це злочин»: комбат гучно прокоментував Курську операцію

Український військовий із позивним "Купол" заявив, що завершення Курської операції супроводжувалося помилками в управлінні, які потребують розслідування.

Комбат «Купол» про Курську операцію

За його словами, саму операцію доцільно було проводити у форматі рейду — обмеженого за часом, орієнтовно до двох місяців. Після цього противник зміг сформувати потужне наступальне угруповання та витіснити українські сили зі своєї території.

Військовий наголосив, що на завершальному етапі не було своєчасно ухвалене рішення про організований відхід підрозділів.

На його думку, така ситуація є серйозним прорахунком, який має отримати правову оцінку, а відповідальні особи — понести відповідальність.

Окремо "Купол" зазначив, що російська армія не зважає на втрати серед власного населення і застосовує важке озброєння, зокрема авіабомби, навіть по територіях із цивільною забудовою.

Експерти наголошують, що питання планування операцій та організованого відходу військ є критично важливими для збереження особового складу та боєздатності підрозділів.

За даними моніторингових ресурсів, після атаки на об’єкті виникла пожежа, яку було видно на значній відстані — до 25 кілометрів. Супутниковий аналіз також зафіксував термальні аномалії на території станції. Водночас остаточно підтвердити, що вони безпосередньо пов’язані з атакою, поки що неможливо. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив факт атаки безпілотників. За його словами, у Світлоярському районі сталося займання ємності з нафтопродуктами.

