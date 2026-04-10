Украинский военный с позывным "Купол" заявил, что завершение Курской операции сопровождалось ошибками в управлении, требующими расследования.

По его словам, саму операцию целесообразно проводить в формате рейда — ограниченного по времени, ориентировочно до двух месяцев. После этого противник смог сформировать мощную наступательную группировку и вытеснить украинские силы со своей территории.

Военный отметил, что на завершающем этапе не было своевременно принято решение об организованном отходе подразделений.

По его мнению, такая ситуация является серьезным просчетом, который должен получить правовую оценку, а ответственные лица понести ответственность.

Отдельно "Купол" отметил, что российская армия не считается с потерями среди собственного населения и применяет тяжелое вооружение, в том числе авиабомбы, даже по территориям с гражданской застройкой.

Эксперты отмечают, что вопросы планирования операций и организованного отхода войск критически важны для сохранения личного состава и боеспособности подразделений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в олгоградской области россии дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Тингута", которая является важной частью топливной инфраструктуры.

По данным мониторинговых ресурсов, после атаки на объекте возник пожар, который был виден на значительном расстоянии — до 25 километров. Спутниковый анализ зафиксировал также термальные аномалии на территории станции. В то же время окончательно подтвердить, что они напрямую связаны с атакой, пока невозможно. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил факт атаки беспилотников. По его словам, в Светлоярском районе произошло возгорание емкости с нефтепродуктами.

