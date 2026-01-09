logo_ukra

Це загроза для всіх: у Зеленського розгромили парьтнерів черех атаку "Орешніком"
Це загроза для всіх: у Зеленського розгромили парьтнерів черех атаку "Орешніком"

У Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Москву після нічного терористичного удару Росії проти 9 січня

9 січня 2026, 10:30
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на масштабну нічну атаку Росії на Україну закликом до міжнародних партнерів посилити тиск на Москву. Про це він повідомив у своєму акаунті в соцмережі Х.

Це загроза для всіх: у Зеленського розгромили парьтнерів черех атаку "Орешніком"

За словами Сибіги, нічна атака свідчить про цілковите ігнорування Росією мирних ініціатив, тому вона має зустріти "рішучу реакцію" світової спільноти. Міністр наголосив, що потрібні нові раунди суворих санкцій, які позбавлять Росію ресурсів для ведення терору та війни. Також він закликав до збільшення пакетів оборонної допомоги Україні, щоб захистити населення та відкинути агресора, а також до додаткових заходів щодо притягнення Москви до відповідальності за злочини.

"Такий удар біля кордонів ЄС і НАТО є серйозною загрозою для безпеки на всьому європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми очікуємо рішучої відповіді на безрозсудні дії Росії", — зазначив Сибіга.

Міністр додав, що Україна ініціюватиме термінове засідання Ради Безпеки ООН, зустріч Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.

Росія підтвердила, що завдала масованого удару по Україні, зокрема балістичною ракетою "Орешнік", назвавши це "помстою" за нібито атаку Києва на резиденцію президента РФ. Як відомо, ракета, якою вдарили по Львівській області, рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, влучивши у критично важливі об’єкти інфраструктури.

Крім того, у ніч на 9 січня російська армія здійснила серію ударів по Київщині та інших регіонах України за допомогою ударних безпілотників і ракет морського та наземного базування. Повітряні сили України підтвердили, що саме "Орешнік" був спрямований на Львівську область, підкресливши серйозність загрози для безпеки цивільних та інфраструктури.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 9 січня Львів зазнав першого з початку повномасштабної війни удару балістичною ракетою, яка рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину. За повідомленнями Росії, випущеною ракетою був "Орєшнік".



