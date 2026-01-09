logo

Это угроза для всех: у Зеленского разгромили парьнеров черех атаку "Орешником"

В Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество усилить давление на Москву после ночного террористического удара России против 9 января

9 января 2026, 10:30
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на масштабную ночную атаку России на Украину призывом к международным партнерам усилить давление на Москву. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

По словам Сибиги, ночная атака свидетельствует о полном игнорировании Россией мирных инициатив, поэтому она должна встретить "решительную реакцию" мирового сообщества. Министр подчеркнул, что нужны новые раунды суровых санкций, которые лишат Россию ресурсов для ведения террора и войны. Также он призвал к увеличению пакетов оборонной помощи Украине, чтобы защитить население и отвергнуть агрессора, а также дополнительные меры по привлечению Москвы к ответственности за преступления.

"Такой удар у границ ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества. Мы ожидаем решительного ответа на безрассудные действия России", — отметил Сибига.

Министр добавил, что Украина будет инициировать срочное заседание Совета Безопасности ООН, встречу Совета Украина-НАТО, а также соответствующие меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Россия подтвердила, что нанесла массированный удар по Украине, в частности баллистической ракетой "Орешник", назвав это "местой" за якобы атаку Киева на резиденцию президента РФ. Как известно, ракета, ударившая по Львовской области, двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час, попав в критически важные объекты инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 9 января российская армия провела серию ударов по Киевщине и другим регионам Украины с помощью ударных беспилотников и ракет морского и наземного базирования. Воздушные силы Украины подтвердили, что именно "Орешник" был направлен на Львовскую область, подчеркнув серьезность угрозы безопасности гражданских и инфраструктуры.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 9 января Львов потерпел первый с начала полномасштабной войны удар баллистической ракетой, которая двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час. По сообщениям России, выпущенной ракетой был "Орешник".



