Це вже за межами адекватності: що змушують робити в ТОТ Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі учнів профільних класів школи №15 залучили до збору так званої "гуманітарної допомоги" для військових РФ. Окупаційні ресурси подали це як "формування патріотичної свідомості".

Школярі в Мелітополі допомагають армії рф

Формально акція позиціонується як добровільна. Втім, за інформацією з регіону, класним керівникам довели план участі, а адміністрація школи вимагала фото- й відеозвіти з підписами учнів.

Батькам рекомендували долучитися продуктами харчування та засобами гігієни, акцентуючи на "репутації класу". Тих, хто не взяв участі, фіксували у внутрішніх списках.

За оцінками джерел, йдеться не про благодійність, а про механізм контролю та демонстрації лояльності до окупаційної адміністрації.

