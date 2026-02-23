Это уже за пределами адекватности: что заставляют делать в ТОТ Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе учащихся профильных классов школы №15 привлекли к сбору так называемой "гуманитарной помощи" для военных РФ. Оккупационные ресурсы подали это как "формирование патриотического сознания".

Школьники в Мелитополе помогают армии РФ

Формально акция позиционируется как добровольная. Впрочем, по информации из региона, классным руководителям доказали план участия, а администрация школы требовала фото- и видеоотчеты с подписями учащихся.

Родителям рекомендовали приобщиться к продуктам питания и средствам гигиены, акцентируя на "репутации класса". Не участвовавших фиксировали во внутренних списках.

По оценкам источников, речь идет не о благотворительности, а о механизме контроля и демонстрации лояльности оккупационной администрации.

