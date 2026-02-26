logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Це вже перемога: Зеленський зробив важливу заяву про війну в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Це вже перемога: Зеленський зробив важливу заяву про війну в Україні

Володимир Зеленський заявив про перемогу України

26 лютого 2026, 07:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна перемогла у війні, яку розпочала Росія, оскільки Москва не змінила курс Києва, не змінила прапор і не окупувала країну. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю для Fox News зробив президент Володимир Зеленський.

Це вже перемога: Зеленський зробив важливу заяву про війну в Україні

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Росія не змогла і не зможе нас окупувати. Вони не перемогли. І для нас це перемога. Ми захистили нашу незалежність та свободу. Ми змогли. Вони не змінили наш геополітичний курс. Вони не змінили країну. Вони не замінили наш прапор своїм прапором. Це дуже важливі речі. Тому я цим пишаюся", — сказав український лідер.

Він висловив упевненість, що Москва тепер справді визнає, що розпочата війна була великою помилкою.

Також Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін свідомо використовує переговорний процес для просування своїх наступальних цілей. За його словами, Путін грає із президентом США Дональдом Трампом, щоб відкласти будь-які переговори.

"Путін розуміє лише силу. Він дійсно розуміє, що такий тиск. І тому, я думаю, він обрав ввічливу манеру розмови з американцями. І я думаю, що вони грають у цю гру. Вони намагаються грати з президентом США... Йому (Путіну – ред.) потрібно відкласти будь-які переговори", — додав Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. У переговорах також взяли участь представники американського лідера — Стів Уіткофф та Джаред Кушнер. Головною темою обговорення стала координація зусиль завершення війни.

Глава держави висловив подяку американській стороні за активне залучення до переговорного процесу та особливо наголосив на важливості оборонної підтримки.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи вдасться вирішити питання територій у Женеві: пряма відповідь Зеленського.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини