Це вже перемога: Зеленський зробив важливу заяву про війну в Україні

Україна перемогла у війні, яку розпочала Росія, оскільки Москва не змінила курс Києва, не змінила прапор і не окупувала країну. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю для Fox News зробив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Росія не змогла і не зможе нас окупувати. Вони не перемогли. І для нас це перемога. Ми захистили нашу незалежність та свободу. Ми змогли. Вони не змінили наш геополітичний курс. Вони не змінили країну. Вони не замінили наш прапор своїм прапором. Це дуже важливі речі. Тому я цим пишаюся", — сказав український лідер.

Він висловив упевненість, що Москва тепер справді визнає, що розпочата війна була великою помилкою.

Також Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін свідомо використовує переговорний процес для просування своїх наступальних цілей. За його словами, Путін грає із президентом США Дональдом Трампом, щоб відкласти будь-які переговори.

"Путін розуміє лише силу. Він дійсно розуміє, що такий тиск. І тому, я думаю, він обрав ввічливу манеру розмови з американцями. І я думаю, що вони грають у цю гру. Вони намагаються грати з президентом США... Йому (Путіну – ред.) потрібно відкласти будь-які переговори", — додав Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. У переговорах також взяли участь представники американського лідера — Стів Уіткофф та Джаред Кушнер. Головною темою обговорення стала координація зусиль завершення війни.

Глава держави висловив подяку американській стороні за активне залучення до переговорного процесу та особливо наголосив на важливості оборонної підтримки.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи вдасться вирішити питання територій у Женеві: пряма відповідь Зеленського.



