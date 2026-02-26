Это уже победа: Зеленский сделал важное заявление о войне в Украине

Украина победила в войне начатой Россией, так как Москва не изменила курс Киева, не сменила флаг и не оккупировала страну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью для Fox News сделал президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Россия не смогла и не сможет нас оккупировать. Они не победили. И для нас это победа. Мы защитили нашу независимость и свободу. Мы смогли. Они не изменили наш геополитический курс. Они не изменили страну. Они не заменили наш флаг своим флагом. Это очень важные вещи. Поэтому я этим горжусь", — сказал украинский лидер.

Он выразил уверенность, что Москва теперь действительно признает, что начатая война была большой ошибкой.

Также Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин сознательно использует переговорный процесс для продвижения своих наступательных целей. По его словам, Путин играет с президентом США Дональдом Трампом, чтобы отложить любые переговоры.

"Путин понимает только силу. Он действительно понимает, что такое давление. И поэтому, я думаю, он выбрал вежливую манеру разговора с американцами. И я думаю, что они играют в эту игру. Они пытаются играть с президентом США... Ему (Путину — ред.) нужно отложить любые переговоры", — добавил Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В переговорах также приняли участие представители американского лидера — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Главной темой обсуждения стала координация усилий по завершению войны.

Глава государства выразил благодарность американской стороне за активную вовлеченность в переговорный процесс и особо отметил важность оборонной поддержки.

Также издание "Комментарии" сообщало – удастся ли решить вопрос территорий в Женеве: прямой ответ Зеленского.



