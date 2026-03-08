Це вже переходить всі межі: за що зробили зауваження українській біатлоністці

Українська спортсменка отримала зауваження від міжнародних спортивних функціонерів через символічний антивоєнний меседж.

Зауваження українській біатлоністці за сережки Stop War

Українська паралімпійська біатлоністка Олександра Кононова отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету через сережки з написом Stop War.

За словами спортсменки, вона була готова до подібної реакції та не шкодує про свій вчинок.

Кононова пояснила, що для неї важливо демонструвати підтримку Україні та свою громадянську позицію.

Спортсменка наголосила, що патріотичні символи — прапор, гімн, форма чи навіть прикраси — мають для неї глибоке особисте значення.

За її словами, саме любов до своєї держави та бажання представляти Україну на міжнародних змаганнях є тим, що надихає її у спорті.

