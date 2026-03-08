Рейтинг завидував: яка найкраща країна для життя і роботи

Швейцарія очолила рейтинг найкращих країн Європи для життя та роботи.

Швейцарія найкраща країна для життя і роботи

Серед головних переваг країни називають стабільну економіку, високий рівень безпеки, розвинену систему охорони здоров’я та комфортний баланс між роботою і особистим життям.

Експерти зазначають, що Швейцарія має один із найвищих рівнів життя у Європі, а також стабільний ринок праці та високі соціальні стандарти.

Водночас життя у країні залишається досить дорогим. За оцінками аналітиків, середні витрати для однієї людини становлять приблизно від 3100 до 3700 доларів на місяць.

Попри це, рівень доходів у Швейцарії значно перевищує показники багатьох європейських держав. Заробітні плати тут зазвичай на 30–50% вищі, ніж на аналогічних посадах у Франції, Німеччині або Австрії.

Завдяки цьому Швейцарія залишається однією з найпривабливіших країн для роботи, кар’єрного розвитку та комфортного життя.

