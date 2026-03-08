logo

Рейтинг завидовал: какая самая лучшая страна для жизни и работы

Швейцарию признали лучшей европейской страной для жизни и работы

8 марта 2026, 19:31
Швейцария возглавил рейтинг лучших стран Европы для жизни и работы.

Рейтинг завидовал: какая самая лучшая страна для жизни и работы

Швейцария лучшая страна для жизни и работы

Среди основных преимуществ страны называют стабильную экономику, высокий уровень безопасности, развитую систему здравоохранения и комфортный баланс между работой и личной жизнью.

Эксперты отмечают, что Швейцария имеет один из самых высоких уровней жизни в Европе, а также стабильный рынок труда и высокие социальные стандарты.

В то же время жизнь в стране остается достаточно дорогой. По оценкам аналитиков, средние затраты на одного человека составляют примерно от 3100 до 3700 долларов в месяц.

Несмотря на это уровень доходов в Швейцарии значительно превышает показатели многих европейских государств. Заработная плата здесь обычно на 30–50% выше, чем на аналогичных должностях во Франции, Германии или Австрии.

Благодаря этому, Швейцария остается одной из самых привлекательных стран для работы, карьерного развития и комфортной жизни.

Источник: https://rankingroyals.com/infographics/europes-best-countries-to-live-and-work-2025-2026/
