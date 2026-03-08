Марʼяна Безугла приголомшила заявою про свято 8 березня

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що не відзначає Міжнародний жіночий день 8 березня.

Марʼяна Безугла про свято 8 березня

Про це вона написала у соціальних мережах.

За словами депутатки, вона не підтримує поділ громадян за статтю як у правах, так і в обов’язках. Зокрема, Безугла заявила, що виступає за рівні права чоловіків і жінок.

Вона також зазначила, що підтримує ідею мобілізації жінок під час війни та виступає за однакові права батька і матері щодо виховання дітей.

Нардепка додала, що не є учасницею феміністичних рухів і критично ставиться до жіночих форумів та подібних ініціатив.

Безугла також підкреслила, що виступає проти будь-якого насильства у сім’ї незалежно від статі.

Водночас вона зазначила, що, попри свою позицію, не заперечує право інших людей святкувати цей день.

За словами депутатки, Україна є вільною країною, тому кожен може самостійно вирішувати, чи відзначати 8 березня.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Міжнародний жіночий день прийнято дякувати жінкам за турботу, любов і підтримку, а також дотримуватися особливих святкових традицій.

Щороку 8 березня у багатьох країнах світу відзначають Міжнародний жіночий день. Це свято присвячене жінкам — їхній силі, мудрості, турботі та любові. У цей день прийнято висловлювати вдячність матерям, бабусям, сестрам, дружинам і донькам за їхню підтримку та щоденну працю. З роками свято набуло більш теплого і сімейного характеру: люди дарують квіти, листівки та роблять приємні сюрпризи.

Історія свята

Історія Міжнародного жіночого дня бере початок на початку ХХ століття. У 1908 році в Нью-Йорку жінки вийшли на демонстрацію з вимогами кращих умов праці та рівних прав. Через два роки німецька активістка Клара Цеткін запропонувала щороку відзначати день, присвячений боротьбі за права жінок. З часом свято поширилося у багатьох країнах світу і сьогодні символізує не лише боротьбу за рівність, а й повагу, вдячність та любов до жінок.

