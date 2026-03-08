Марьяна Безуглая ошеломила заявлением о празднике 8 марта

Народная депутат Марьяна Безугла заявила, что не отмечает Международный женский день 8 марта.

Марьяна Безуглая о празднике 8 марта

Об этом она написала в соцсетях.

По словам депутата, она не поддерживает разделение граждан по полу как в правах, так и в обязанностях. В частности, Безугла заявила, что выступает за равные права мужчин и женщин.

Она также отметила, что поддерживает идею мобилизации женщин во время войны и выступает за равные права отца и матери по воспитанию детей.

Нардепка добавила, что не является участником феминистических движений и критически относится к женским форумам и подобным инициативам.

Безугла также подчеркнула, что выступает против любого насилия в семье вне зависимости от пола.

В то же время она отметила, что, несмотря на свою позицию, не отрицает право других людей праздновать этот день.

По словам депутата, Украина является свободной страной, поэтому каждый может самостоятельно решать, отмечать ли 8 марта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Международный женский день принято благодарить женщин за заботу, любовь и поддержку, а также соблюдать особые праздничные традиции.

Каждый год 8 марта во многих странах мира отмечают Международный женский день. Этот праздник посвящен женщинам – их силе, мудрости, заботе и любви. В этот день принято выражать благодарность матерям, бабушкам, сестрам, женам и дочерям за их поддержку и ежедневный труд. С годами праздник приобрел более теплый и семейный характер: люди дарят цветы, открытки и делают приятные сюрпризы.

История праздника

История Международного женского дня ведет начало в начале ХХ века. В 1908 году в Нью-Йорке женщины вышли на демонстрацию с требованиями лучших условий труда и равных прав. Два года спустя немецкая активистка Клара Цеткин предложила ежегодно отмечать день, посвященный борьбе за права женщин. Со временем праздник распространился во многих странах мира и сегодня символизирует не только борьбу за равенство, но и уважение, благодарность и любовь к женщинам.

