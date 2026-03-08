Это уже переходит все границы: за что сделали замечания украинской биатлонистке

Украинская спортсменка получила замечания от международных спортивных функционеров из-за символического антивоенного месседжа.

Замечание украинской биатлонистке за серьги Stop War

Украинская паралимпийская биатлонистка Александра Кононова получила замечания от представителей Международного паралимпийского комитета из-за серьг с надписью Stop War.

По словам спортсменки, она была готова к подобной реакции и не жалеет о своем поступке.

Кононова объяснила, что для нее важно демонстрировать поддержку Украины и гражданскую позицию.

Спортсменка отметила, что патриотические символы — флаг, гимн, форма или даже украшения — имеют глубокое личное значение.

По ее словам, именно любовь к своему государству и желание представлять Украину на международных соревнованиях вдохновляет ее в спорте.

