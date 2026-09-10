logo_ukra

BTC/USD

77335

ETH/USD

2468.5

USD/UAH

44.55

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Це вже очевидно": названо несподіваний важіль для капітуляції України
commentss НОВИНИ Всі новини

"Це вже очевидно": названо несподіваний важіль для капітуляції України

Політичний та економічний експерт Загородній зазначив, що Україну намагаються примусити до капітуляції, однак це не вдається

10 вересня 2026, 21:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Перед візитом спецпредставників Трампа в Україну ширилась інформація, що вони не приїдуть, якщо не буде якихось предметних тем для обговорення. Однак Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Київ, хоча великого прориву у переговорах не відбулося. 

"Це вже очевидно": названо несподіваний важіль для капітуляції України

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, що вони змушені були приїхати, адже центр ухвалення рішень у Києві. І без Києва, без зустрічі із Зеленським нічого не можна вирішувати. 

Суть усієї дипломатії навколо війни, яку українці спостерігали минулими вихідними, на думку експерта, це спроба хитро натиснути на Україну. 

"А ви що думаєте, знову “збудилися” НАБУ і САП? Ми вже це бачили минулого року, коли напередодні переговорів і появи ось цих ось 28 пунктів капітулянтських, раптом з'явилася справа Міндіча, яка нічим не закінчилася", — пояснив Загородній.

Це, на переконання політичного експерта, інформаційна війна, тиск на керівництво, а даному випадку, підкреслив він, — це  примус до капітуляції України.

"Тут, я думаю, не сильно у них виходить", — зазначив Загородній.

Гучні корупційні скандали, за словами експерта, це постійний тиск на владу. 

"Йде тиск, тому що Зеленський не хоче здаватися, Буданов не хоче здаватися. Вся агентура і так звані антикорупціонерні активісти отримали завдання схиляти до капітуляції, зокрема, такими скандалами", — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді переконані у необхідності завершити війну, хоча б шляхом заморозки. Народний депутат Олексій Гончаренко переконаний, що Україна має йти шляхом деескалації.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=oiURbBHGa8k
Теги:

Новини

Всі новини