"Це вже очевидно": названо несподіваний важіль для капітуляції України

Перед візитом спецпредставників Трампа в Україну ширилась інформація, що вони не приїдуть, якщо не буде якихось предметних тем для обговорення. Однак Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Київ, хоча великого прориву у переговорах не відбулося.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, що вони змушені були приїхати, адже центр ухвалення рішень у Києві. І без Києва, без зустрічі із Зеленським нічого не можна вирішувати.

Суть усієї дипломатії навколо війни, яку українці спостерігали минулими вихідними, на думку експерта, це спроба хитро натиснути на Україну.

"А ви що думаєте, знову “збудилися” НАБУ і САП? Ми вже це бачили минулого року, коли напередодні переговорів і появи ось цих ось 28 пунктів капітулянтських, раптом з'явилася справа Міндіча, яка нічим не закінчилася", — пояснив Загородній.

Це, на переконання політичного експерта, інформаційна війна, тиск на керівництво, а даному випадку, підкреслив він, — це примус до капітуляції України.

"Тут, я думаю, не сильно у них виходить", — зазначив Загородній.

Гучні корупційні скандали, за словами експерта, це постійний тиск на владу.

"Йде тиск, тому що Зеленський не хоче здаватися, Буданов не хоче здаватися. Вся агентура і так звані антикорупціонерні активісти отримали завдання схиляти до капітуляції, зокрема, такими скандалами", — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді переконані у необхідності завершити війну, хоча б шляхом заморозки. Народний депутат Олексій Гончаренко переконаний, що Україна має йти шляхом деескалації.



