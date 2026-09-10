Перед визитом спецпредставителей Трампа в Украину распространялась информация, что они не приедут, если не будет каких-либо предметных тем для обсуждения. Однако Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Киев, хотя большого прорыва в переговорах не произошло.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, что они вынуждены были приехать, потому что центр принятия решений в Киеве. И без Киева, без встречи с Зеленским ничего нельзя решать.

Суть всей дипломатии вокруг войны, которую украинцы наблюдали в минувшие выходные, по мнению эксперта, это попытка хитро надавить на Украину.

"А вы что думаете, снова "возбудились" НАБУ и САП? Мы уже это видели в прошлом году, когда накануне переговоров и появления вот этих вот 28 пунктов капитулянтских, вдруг появилось ничем не закончившееся дело Миндича", — пояснил Загородний.

Это, по убеждению политического эксперта, информационная война, давление на руководство, а в данном случае, подчеркнул он, это принуждение к капитуляции Украины.

"Здесь, я думаю, не сильно у них получается", – отметил Загородний.

Громкие коррупционные скандалы, по словам эксперта, это постоянное давление на власть.

"Идет давление, потому что Зеленский не хочет сдаваться, Буданов не хочет сдаваться. Вся агентура и так называемые антикоррупционные активисты получили задачу склонять к капитуляции, в частности, такими скандалами", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде убеждены в необходимости завершить войну, хотя бы путем заморозки. Народный депутат Алексей Гончаренко убежден, что Украина должна идти по пути деэскалации.



