logo_ukra

BTC/USD

89865

ETH/USD

3153.69

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Це вкрай "тривожний дзвіночок": озвучено два страшних сценарії для України після перемовин у Берліні
commentss НОВИНИ Всі новини

Це вкрай "тривожний дзвіночок": озвучено два страшних сценарії для України після перемовин у Берліні

Політолог вказав на два варіанти: європейці з’ясовують позицію США або їхня присутність стає безглуздою

15 грудня 2025, 10:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

14 грудня в Берліні відбулися переговори між українською та американською делегаціями. Спочатку на зустрічі був присутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, що підтверджують фотографії, проте він залишив кімнату, коли почалися власне переговори між Україною та США. Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко назвав цей факт тривожним сигналом для Європи.

Це вкрай "тривожний дзвіночок": озвучено два страшних сценарії для України після перемовин у Берліні

Фото: 24 Канал

За його словами, наразі є два можливі сценарії розвитку подій. Перший – європейські лідери прагнуть зрозуміти позицію США та визначити, як на неї реагувати. Другий – якщо американська делегація покине переговори, європейські лідери можуть вважати свою присутність у Берліні недоцільною.

Буряченко наголосив, що на всіх фото Мерц зображений поруч із Зеленським, що створило враження його участі у перемовинах, проте фактично він лише коротко привітався й покинув залу. Цей момент підкреслює, наскільки складним і непрозорим є нинішній переговорний процес у Європі.

Політолог зазначає, що серед європейських країн існують різні думки щодо безпеки та мілітаризації. Наприклад, Польща, Італія та Угорщина висловлюють критику на адресу ініціатив щодо посилення власних збройних сил та розвитку автономного європейського ВПК. Через це поки немає чіткої картини майбутньої єдності Європи та НАТО.

Буряченко підкреслює, що відсутність консолідованої позиції у Європі та можливий вихід США з переговорного процесу ставлять під сумнів здатність європейських країн забезпечити власну безпеку. Різні національні інтереси та відсутність спільної стратегії ускладнюють прийняття рішень, що може вплинути на баланс сил на континенті та здатність протидіяти зовнішнім загрозам.

Як вже писали "Коментарі", глава європейської дипломатії Кая Каллас наголосила, що Україна зараз перебуває ближче до досягнення миру, ніж будь-коли раніше, однак застерегла від ризикованих кроків у напрямку можливої мирної угоди.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://24tv.ua/geopolitics/mirni-peregovori-berlini-14-grudnya-shho-pishlo-ne-tak_n2970865
Теги:

Новини

Всі новини