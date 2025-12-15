Це вкрай "тривожний дзвіночок": озвучено два страшних сценарії для України після перемовин у Берліні

14 грудня в Берліні відбулися переговори між українською та американською делегаціями. Спочатку на зустрічі був присутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, що підтверджують фотографії, проте він залишив кімнату, коли почалися власне переговори між Україною та США. Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко назвав цей факт тривожним сигналом для Європи.

Фото: 24 Канал

За його словами, наразі є два можливі сценарії розвитку подій. Перший – європейські лідери прагнуть зрозуміти позицію США та визначити, як на неї реагувати. Другий – якщо американська делегація покине переговори, європейські лідери можуть вважати свою присутність у Берліні недоцільною.

Буряченко наголосив, що на всіх фото Мерц зображений поруч із Зеленським, що створило враження його участі у перемовинах, проте фактично він лише коротко привітався й покинув залу. Цей момент підкреслює, наскільки складним і непрозорим є нинішній переговорний процес у Європі.

Політолог зазначає, що серед європейських країн існують різні думки щодо безпеки та мілітаризації. Наприклад, Польща, Італія та Угорщина висловлюють критику на адресу ініціатив щодо посилення власних збройних сил та розвитку автономного європейського ВПК. Через це поки немає чіткої картини майбутньої єдності Європи та НАТО.

Буряченко підкреслює, що відсутність консолідованої позиції у Європі та можливий вихід США з переговорного процесу ставлять під сумнів здатність європейських країн забезпечити власну безпеку. Різні національні інтереси та відсутність спільної стратегії ускладнюють прийняття рішень, що може вплинути на баланс сил на континенті та здатність протидіяти зовнішнім загрозам.

