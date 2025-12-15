Это крайне "тревожный колокольчик": озвучены два страшных сценария для Украины после переговоров в Берлине

14 декабря в Берлине прошли переговоры между украинской и американской делегациями. Сначала на встрече присутствовал канцлер Германии Фридрих Мерц, подтверждающий фотографии, однако он покинул комнату, когда начались переговоры между Украиной и США. Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко назвал этот факт тревожным сигналом для Европы.

Фото: 24 Канал

По его словам, сейчас есть два возможных сценария развития событий. Первый – европейские лидеры стремятся понять позицию США и определить, как на нее реагировать. Второй – если американская делегация покинет переговоры, европейские лидеры могут считать свое присутствие в Берлине нецелесообразным.

Буряченко подчеркнул, что на всех фото Мерц изображен рядом с Зеленским, что создало впечатление его участия в переговорах, однако фактически он только коротко поздоровался и покинул зал. Этот момент подчеркивает, насколько сложен и непрозрачен нынешний переговорный процесс в Европе.

Политолог отмечает, что среди европейских стран существуют разные мнения по безопасности и милитаризации. К примеру, Польша, Италия и Венгрия выражают критику в адрес инициатив по усилению собственных вооруженных сил и развитию автономного европейского ВПК. Поэтому пока нет четкой картины будущего единства Европы и НАТО.

Буряченко подчеркивает, что отсутствие консолидированной позиции в Европе и возможный выход США из переговорного процесса подвергают сомнению способность европейских стран обеспечить собственную безопасность. Различные национальные интересы и отсутствие общей стратегии затрудняют принятие решений, что может повлиять на баланс сил на континенте и способность противодействовать внешним угрозам.

