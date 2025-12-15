logo

BTC/USD

89865

ETH/USD

3153.69

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это крайне "тревожный колокольчик": озвучены два страшных сценария для Украины после переговоров в Берлине
commentss НОВОСТИ Все новости

Это крайне "тревожный колокольчик": озвучены два страшных сценария для Украины после переговоров в Берлине

Политолог указал на два варианта: европейцы выясняют позицию США или их присутствие становится бессмысленным.

15 декабря 2025, 10:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

14 декабря в Берлине прошли переговоры между украинской и американской делегациями. Сначала на встрече присутствовал канцлер Германии Фридрих Мерц, подтверждающий фотографии, однако он покинул комнату, когда начались переговоры между Украиной и США. Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко назвал этот факт тревожным сигналом для Европы.

Это крайне "тревожный колокольчик": озвучены два страшных сценария для Украины после переговоров в Берлине

Фото: 24 Канал

По его словам, сейчас есть два возможных сценария развития событий. Первый – европейские лидеры стремятся понять позицию США и определить, как на нее реагировать. Второй – если американская делегация покинет переговоры, европейские лидеры могут считать свое присутствие в Берлине нецелесообразным.

Буряченко подчеркнул, что на всех фото Мерц изображен рядом с Зеленским, что создало впечатление его участия в переговорах, однако фактически он только коротко поздоровался и покинул зал. Этот момент подчеркивает, насколько сложен и непрозрачен нынешний переговорный процесс в Европе.

Политолог отмечает, что среди европейских стран существуют разные мнения по безопасности и милитаризации. К примеру, Польша, Италия и Венгрия выражают критику в адрес инициатив по усилению собственных вооруженных сил и развитию автономного европейского ВПК. Поэтому пока нет четкой картины будущего единства Европы и НАТО.

Буряченко подчеркивает, что отсутствие консолидированной позиции в Европе и возможный выход США из переговорного процесса подвергают сомнению способность европейских стран обеспечить собственную безопасность. Различные национальные интересы и отсутствие общей стратегии затрудняют принятие решений, что может повлиять на баланс сил на континенте и способность противодействовать внешним угрозам.

Как уже писали "Комментарии", глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что Украина сейчас находится ближе к достижению мира, чем когда-либо прежде, однако предостерегла от рискованных шагов в направлении возможного мирного соглашения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/geopolitics/mirni-peregovori-berlini-14-grudnya-shho-pishlo-ne-tak_n2970865
Теги:

Новости

Все новости