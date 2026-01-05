Це вкрай поганий знак: союзника України жорстко розгромили через заяву про мир

Президент Фінляндії Александр Стубб у своєму новорічному зверненні заявив, що під час мирних переговорів не всі положення угоди можуть бути справедливими. На думку колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, це є негативним сигналом.

Фото: з відкритих джерел

"Нашій державі на такі заяви жодним чином позитивно реагувати не варто", – підкреслив дипломат.

Коментуючи слова Стубба, Огризко зазначив, що це може бути його особиста позиція, але українській стороні не слід її приймати й підтримувати.

"Це поганий сигнал. У нас є свої національні інтереси. Нам потрібен справедливий мир, а не той, який влаштує всіх, щоб всі залишилися задоволеними за наші кошти", – наголосив він.

Дипломат нагадав, що Фінляндія добре розуміє ризики від Росії, адже межує з нею і свого часу втратила 20% своїх територій.

"Я спілкувався з деякими фінськими політологами й журналістами. Я запитував у них, чи замислюються вони про повернення тих територій, які у них вкрала Росія. Мене здивувала їхня реакція. Вони відповіли: "Ні, ніколи". Вони сказали, що ментально від неї відмовилися, бо те, що робиться там і у Фінляндії – земля і космос. Вони не хочуть повертатися у ту грішну землю російського, так би мовити, зразка", – розповів Огризко.

Колишній міністр зазначив, що певною мірою це можна зрозуміти, адже рівень життя в Карелії та Фінляндії значно відрізняється. Проте для нього була неприємним сюрпризом така остаточна позиція фінів щодо втрачених земель.

"Можливо, вони думають, що якщо Україна відмовиться від загарбаних у неї територій, то зможе швидко подолати відставання від Європи й стати процвітаючою державою. Це правда, але ми жодним чином не повинні пробачати російським фашистам їхні злочини. Вони мають платити за це поколіннями", – наголосив Огризко.

Він також не виключає, що заява Стубба могла бути невипадковою й пов’язана з впливом Дональда Трампа, оскільки між ними налагоджені теплі взаємини. Можливо, через Стубба американський президент прагне вплинути на Україну, щоб вона погодилася на його умови.

