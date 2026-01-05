Это очень плохой знак: союзника Украины жестоко разгромили из-за заявления о мире

Президент Финляндии Александр Стубб в своем новогоднем обращении заявил, что во время мирных переговоров не все положения соглашения могут быть справедливыми. По мнению бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, это негативный сигнал.

Фото: из открытых источников

"Нашему государству на такие заявления никак положительно реагировать не стоит", – подчеркнул дипломат.

Комментируя слова Стубба, Огрызко отметил, что это может быть его личная позиция, но украинской стороне ее не следует принимать и поддерживать.

Это плохой сигнал. У нас есть свои интересы. Нам нужен справедливый мир, а не тот, который устроит всех, чтобы все остались довольны нашими средствами", – подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что Финляндия хорошо понимает риски от России, ведь граничит с ней и в свое время потеряла 20% своих территорий.

"Я общался с некоторыми финскими политологами и журналистами. Я спрашивал их, задумываются ли они о возвращении тех территорий, которые у них украла Россия. Меня удивила их реакция. Они ответили: "Нет, никогда". Они сказали, что ментально от нее отказались, потому что то, что делается там и в Финляндии – земля и космос. Они не хотят возвращаться в ту землю русского, так сказать, образца", – рассказал Огрызко.

Бывший министр отметил, что в определенной степени это понять, ведь уровень жизни в Карелии и Финляндии значительно отличается. Однако для него была неприятным сюрпризом такая окончательная позиция финнов по поводу утраченных земель.

"Возможно, они думают, что если Украина откажется от захваченных у нее территорий, то сможет быстро преодолеть отставание от Европы и стать преуспевающим государством. Это правда, но мы никак не должны простить русским фашистам их преступления. Они должны платить за это поколениями", – подчеркнул Огрызко.

Он также не исключает, что заявление Стубба могло быть неслучайным и связано с влиянием Дональда Трампа, поскольку между ними налажены теплые отношения. Возможно, из-за Стуббы американский президент стремится повлиять на Украину, чтобы она согласилась на его условия.

