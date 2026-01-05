logo

Война с Россией Это очень плохой знак: союзника Украины жестоко разгромили из-за заявления о мире
Это очень плохой знак: союзника Украины жестоко разгромили из-за заявления о мире

Владимир Огрызко раскритиковал заявление президента Финляндии Стубба о мирном соглашении

5 января 2026, 15:40
Автор:
Клименко Елена

Президент Финляндии Александр Стубб в своем новогоднем обращении заявил, что во время мирных переговоров не все положения соглашения могут быть справедливыми. По мнению бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, это негативный сигнал.

Это очень плохой знак: союзника Украины жестоко разгромили из-за заявления о мире

Фото: из открытых источников

"Нашему государству на такие заявления никак положительно реагировать не стоит", – подчеркнул дипломат.

Комментируя слова Стубба, Огрызко отметил, что это может быть его личная позиция, но украинской стороне ее не следует принимать и поддерживать.

Это плохой сигнал. У нас есть свои интересы. Нам нужен справедливый мир, а не тот, который устроит всех, чтобы все остались довольны нашими средствами", – подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что Финляндия хорошо понимает риски от России, ведь граничит с ней и в свое время потеряла 20% своих территорий.

"Я общался с некоторыми финскими политологами и журналистами. Я спрашивал их, задумываются ли они о возвращении тех территорий, которые у них украла Россия. Меня удивила их реакция. Они ответили: "Нет, никогда". Они сказали, что ментально от нее отказались, потому что то, что делается там и в Финляндии – земля и космос. Они не хотят возвращаться в ту землю русского, так сказать, образца", – рассказал Огрызко.

Бывший министр отметил, что в определенной степени это понять, ведь уровень жизни в Карелии и Финляндии значительно отличается. Однако для него была неприятным сюрпризом такая окончательная позиция финнов по поводу утраченных земель.

"Возможно, они думают, что если Украина откажется от захваченных у нее территорий, то сможет быстро преодолеть отставание от Европы и стать преуспевающим государством. Это правда, но мы никак не должны простить русским фашистам их преступления. Они должны платить за это поколениями", – подчеркнул Огрызко.

Он также не исключает, что заявление Стубба могло быть неслучайным и связано с влиянием Дональда Трампа, поскольку между ними налажены теплые отношения. Возможно, из-за Стуббы американский президент стремится повлиять на Украину, чтобы она согласилась на его условия.

Портал "Комментарии" уже писал, что днем 5 января Харьков стал объектом новой атаки со стороны российских войск. Около 12:45 в городе прогремел первый взрыв. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, вражеские ракеты попали в промышленную зону Слободского района Харькова. Это стало лишь началом серии взрывов, продолжавшихся в течение следующих нескольких часов.



Источник: https://24tv.ua/geopolitics/mirna-ugoda-stubb-zagovoriv-pro-nespravedlivist-cherez-nogo-mozhe_n2983140
