Це велике зло: заступник командувача Повітряних сил ЗСУ йде у відставку через Федорова

Заступник командувача Повітряних сил Збройних сил України Павло Єлізаров повідомив, що подав рапорт про звільнення з військової служби. Своє рішення він пояснив кадровими змінами в уряді, зокрема відмовою від призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Павло Єлізаров. Фото з відкритих джерел

Павло Єлізаров у Facebook заявив, що вважає відставка Федорова від керівництва оборонним відомством серйозною помилкою, яка може негативно вплинути на обороноздатність країни.

"На жаль, на п'ятий рік війни я написав рапорт про звільнення з ЗСУ. Я вважаю, що усунення М. Федорова — це велике зло для обороноздатності країни", — зазначив Єлізаров.

Єлізаров також наголосив, що у 2022 році долучився до Сил оборони, щоб працювати на перемогу України, а не займатися "імітацією діяльності". Військовий подякував Михайлу Федорову за спільну роботу та висловив віру в майбутнє України.

Павло Єлізаров подав у відставку після рішення щодо Федорова

Відставка Павла Єлізарова стала ще однією реакцією військової спільноти на кадрові рішення президента Володимира Зеленського. Раніше про те, що більше не є радниками міністра оборони Михайла Федорова заявили Сергій "Флеш" Бескрестнов і Сергій Стерненко. Напередодні глава держави повідомив депутатам фракції "Слуга народу", що не вноситиме кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Натомість президент запропонував очолити оборонне відомство чинному міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Павло Єлізаров, відомий за позивним "Лазар", обіймав посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ з січня 2026 року. До цього він командував окремим загоном спеціального призначення "Лазар" і брав участь у бойових діях після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з'явилася реакція військових на відставку Федорова.

Також "Коментарі" писали, чому Федоров може виявитися другим Умєровим.