Это большое зло: заместитель командующего Воздушными силами ВСУ уходит в отставку из-за Федорова

Заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров сообщил, что подал рапорт об увольнении с военной службы. Свое решение он объяснил кадровыми изменениями в правительстве, в частности, отказом от назначения Михаила Федорова на должность министра обороны.

Павел Елизаров. Фото из открытых источников

Павел Елизаров в Facebook заявил, что считает отставка Федорова от руководства оборонным ведомством серьезной ошибкой, которая может негативно отразиться на обороноспособности страны.

"К сожалению, на пятый год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что устранение М. Федорова – это большое зло для обороноспособности страны", – отметил Елизаров.

Елизаров также отметил, что в 2022 году присоединился к Силам обороны, чтобы работать на победу Украины, а не заниматься "имитацией деятельности". Военный поблагодарил Михаила Федорова за совместную работу и выразил веру в будущее Украины.

Павел Елизаров подал в отставку после решения по Федорову

Отставка Павла Елизарова стала еще одной реакцией военного общества на кадровые решения президента Владимира Зеленского. Ранее о том, что больше не советники министра обороны Михаила Федорова заявили Сергей "Флэш" Бескрестнов и Сергей Стерненко. Накануне глава государства сообщил депутатам фракции "Слуга народа", что не будет вносить кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны. Президент же предложил возглавить оборонное ведомство действующему министру внутренних дел Игорю Клименко.

Павел Елизаров, известный по позывному "Лазар", занимал должность заместителя командующего Воздушными силами ВСУ с января 2026 года. До этого он командовал отдельным отрядом специального назначения "Лазар" и участвовал в боевых действиях после начала полномасштабного вторжения России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция военных на отставку Федорова.

Также "Комментарии" писали, почему Федоров может оказаться вторым Умеровым.