Це вас здивує: через що підіймається захворюваність на туберкульоз в Україні

Ткачова Марія
В Україні фіксують зростання випадків туберкульозу, що, за словами фахівців, пов’язано з наслідками повномасштабного російського вторгнення.
Захворюваність на туберкульоз в Україні
Як зазначив лікар-пульмонолог Ростислав Любевич, значну роль у погіршенні ситуації відіграла міграція інфікованих пацієнтів зі східних регіонів до інших частин країни, зокрема на Харківщину, у центральні та західні області.
Додатковим фактором стало масове скупчення людей у підвалах, бомбосховищах та бліндажах. Такі умови сприяють швидкому поширенню інфекції та обміну бактеріями між людьми.
Фахівець зазначає, що внаслідок цього відбувається змішування різних штамів палички Коха, що ускладнює контроль над захворюванням і може впливати на ефективність лікування.
Окремо лікар звернув увагу на ситуацію серед військових. За його словами, умови, в яких перебувають бійці під час виконання бойових завдань, — холод, стрес і складні побутові обставини — є сприятливими для розвитку туберкульозу.
Медики наголошують, що своєчасна діагностика, лікування та покращення умов перебування людей залишаються ключовими факторами стримування поширення хвороби.