Це вас здивує: через що підіймається захворюваність на туберкульоз в Україні

В Україні фіксують зростання випадків туберкульозу, що, за словами фахівців, пов’язано з наслідками повномасштабного російського вторгнення.

Захворюваність на туберкульоз в Україні

Як зазначив лікар-пульмонолог Ростислав Любевич, значну роль у погіршенні ситуації відіграла міграція інфікованих пацієнтів зі східних регіонів до інших частин країни, зокрема на Харківщину, у центральні та західні області.

Додатковим фактором стало масове скупчення людей у підвалах, бомбосховищах та бліндажах. Такі умови сприяють швидкому поширенню інфекції та обміну бактеріями між людьми.

Фахівець зазначає, що внаслідок цього відбувається змішування різних штамів палички Коха, що ускладнює контроль над захворюванням і може впливати на ефективність лікування.

Окремо лікар звернув увагу на ситуацію серед військових. За його словами, умови, в яких перебувають бійці під час виконання бойових завдань, — холод, стрес і складні побутові обставини — є сприятливими для розвитку туберкульозу.

Медики наголошують, що своєчасна діагностика, лікування та покращення умов перебування людей залишаються ключовими факторами стримування поширення хвороби.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що під час дії воєнного стану в Україні передбачено можливість залучення транспортних засобів громадян, підприємств та організацій для потреб Збройних сил. Водночас ця процедура має чітко визначені правила та обмеження.

Як пояснив військовий юрист Михайло Лобунько, вилучення транспорту у приватних осіб можливе лише у виняткових випадках. Зокрема, авто можуть реквізувати лише тоді, коли у власності громадянина є більше одного транспортного засобу. Якщо автомобіль є єдиним, він не підлягає вилученню.

