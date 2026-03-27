Это вас удивит: из-за чего поднимается заболеваемость туберкулезом в Украине

В Украине фиксируют рост случаев туберкулеза, что, по словам специалистов, связано с последствиями полномасштабного российского вторжения.

Заболеваемость туберкулезом в Украине

Как отметил врач-пульмонолог Ростислав Любевич , значительную роль в ухудшении ситуации сыграла миграция инфицированных пациентов из восточных регионов в другие части страны, в частности на Харьковщину, в центральные и западные области.

Дополнительным фактором стало массовое скопление людей в подвалах, бомбоубежищах и блиндажах. Такие условия способствуют быстрому распространению инфекции и обмену бактериями людей.

Специалист отмечает, что в результате происходит смешивание различных штаммов палочки Коха, что затрудняет контроль над заболеванием и может влиять на эффективность лечения.

Отдельно врач обратил внимание на ситуацию среди военных. По его словам, условия, в которых находятся бойцы во время выполнения боевых задач, — холод, стресс и сложные бытовые обстоятельства — благоприятны для развития туберкулеза.

Медики отмечают, что своевременная диагностика, лечение и улучшение условий пребывания людей остаются ключевыми факторами сдерживания распространения болезни.

