Це тягне армію РФ униз: у Росії визнали небезпечну проблему на фронті

Систематичне спотворення інформації про ситуацію на фронті стає серйозною проблемою для російської армії. Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни (ISW), зазначаючи, що навіть російські військові блогери регулярно вказують на наслідки так званих "гарних звітів".

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про доповіді, в яких просування російських військ перебільшується, а невдачі чи відсутність реальних успіхів замовчуються. У результаті керівництво отримує спотворену картину того, що відбувається, а підрозділи на місцях можуть приймати рішення, ґрунтуючись на інформації, яка не відповідає реальності.

При цьому, як зазначає ISW, проблема виходить далеко за межі військового управління. Кремль одночасно використовує перебільшені заяви про російські успіхи як інструмент політичного тиску.

Зокрема, Москва продовжує наполягати на територіальних вимогах, що передбачають виведення українських військ з усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. При цьому значних частин цих регіонів російська армія ніколи не контролювала.

Сам Володимир Путін намагається переконати аудиторію в тому, що об'єктивно оцінює те, що відбувається на полі бою. 1 вересня російський президент заявив, що його уявлення про ситуацію є "досить об'єктивним". Однак одночасно Кремль продовжує розповсюджувати відомості про захоплення населених пунктів, що фактично залишаються під контролем України.

ISW вважає цю ситуацію парадоксальною: брехня одночасно послаблює російські війська на оперативному рівні та допомагає Кремлю формувати вигідну політичну картину війни. Отримуючи завищені дані про просування, керівництво може переоцінювати власні можливості та розраховувати досягти поставленої мети виключно військовим шляхом.

Особливо небезпечною ця тенденція стає у контексті переговорів. За оцінкою інституту, стійку мирну угоду неможливо будувати на заявах, які розходяться із реальною ситуацією на фронті.

Таким чином, російська система дезінформації ризикує перетворитись на проблему вже не тільки для пропаганди, а й безпосередньо для здатності армії ефективно вести війну.

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