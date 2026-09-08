Это тянет армию РФ вниз: в России признали опасную проблему на фронте

Систематическое искажение информации о ситуации на фронте становится серьезной проблемой для российской армии. К такому выводу приходит Институт изучения войны (ISW), отмечая, что даже российские военные блогеры регулярно указывают на последствия так называемых "красивых отчетов".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Речь идет о докладах, в которых продвижение российских войск преувеличивается, а неудачи или отсутствие реальных успехов замалчиваются. В результате руководство получает искаженную картину происходящего, а подразделения на местах могут принимать решения, основываясь на информации, которая не соответствует реальности.

При этом, как отмечает ISW, проблема выходит далеко за рамки военного управления. Кремль одновременно использует преувеличенные заявления о российских успехах как инструмент политического давления.

В частности, Москва продолжает настаивать на территориальных требованиях, которые предусматривают вывод украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. При этом значительные части этих регионов российская армия никогда не контролировала.

Сам Владимир Путин пытается убедить аудиторию в том, что объективно оценивает происходящее на поле боя. 1 сентября российский президент заявил, что его представление о ситуации является "довольно объективным". Однако одновременно Кремль продолжает распространять сведения о захвате населенных пунктов, которые фактически остаются под контролем Украины.

ISW считает эту ситуацию парадоксальной: ложь одновременно ослабляет российские войска на оперативном уровне и помогает Кремлю формировать выгодную политическую картину войны. Получая завышенные данные о продвижении, руководство может переоценивать собственные возможности и рассчитывать добиться поставленных целей исключительно военным путем.

Особенно опасной эта тенденция становится в контексте переговоров. По оценке института, устойчивое мирное соглашение невозможно строить на заявлениях, которые расходятся с реальной ситуацией на фронте.

Таким образом, российская система дезинформации рискует превратиться в проблему уже не только для пропаганды, но и непосредственно для способности армии эффективно вести войну.

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