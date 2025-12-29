Це триватиме тижні і місяці: розкрито страшну правду про ситуацію зі світлом

Після чергової атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України найскладніша ситуація склалася у Броварах та Вишгороді через серйозне пошкодження підстанції Укренерго. Народний депутат фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк повідомив, що наразі основні зусилля спрямовані на стабілізацію ситуації, а не на повне відновлення, яке, ймовірно, займе набагато більше часу.

Фото: з відкритих джерел

За словами Нагорняка, удари російської армії були надзвичайно болючими, оскільки Росія завдала ударів не тільки дронами "Шахед", а й ракетами з касетними боєприпасами, прицільно вражаючи гідроелектростанції. Зокрема, підстанція, яка відповідає за передачу електричної енергії, що виробляється на ГЕС, отримала найбільші пошкодження, що ускладнило відновлення енергопостачання.

Нагорняк підкреслив, що енергетики докладають максимальних зусиль для швидкого відновлення постачання електроенергії. Вони працюють над створенням альтернативних ліній постачання, особливо для Києва та передмість. Однак він зазначив, що відновлення енергопостачання для кожного об'єкта є індивідуальним процесом, і неможливо точно визначити, скільки часу це займе.

"Немає чітких термінів для відновлення кожної конкретної станції, тому що ситуація надзвичайно складна", — зауважив депутат.

Він також додав, що несприятливі погодні умови ускладнюють роботу енергетиків, особливо на відкритих ділянках, і створюють додаткове навантаження на енергомережу.

Нагорняк повідомив, що найбільше постраждали міста Бровари та Вишгород, де пошкоджена не тільки підстанція Укренерго, а й важливі елементи енергетичної інфраструктури. На його думку, ситуація може бути стабілізована протягом тижня, але для повного відновлення інфраструктури, яка постраждала внаслідок останньої масової атаки, знадобиться значно більше часу.

"Стабілізувати ситуацію, а не відновити її повністю, вдасться, ймовірно, за тиждень, але на повне відновлення інфраструктури потрібно буде кілька тижнів або навіть місяців", — попередив депутат.

