Это будет продолжаться недели и месяцы: раскрыта страшная правда о ситуации со светом

После очередной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины сложная ситуация сложилась в Броварах и Вышгороде из-за серьезного повреждения подстанции Укрэнерго. Народный депутат фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк сообщил, что сейчас основные усилия направлены на стабилизацию ситуации, а не на полное восстановление, которое, вероятно, займет гораздо больше времени.

По словам Нагорняка, удары российской армии были чрезвычайно болезненными, поскольку Россия нанесла удары не только дронам "Шахед", но и ракетам с кассетными боеприпасами, прицельно поражая гидроэлектростанции. В частности, подстанция, отвечающая за передачу электрической энергии, производимой на ГЭС, получила наибольшие повреждения, что затруднило возобновление энергоснабжения.

Нагорняк подчеркнул, что энергетики прилагают максимальные усилия для быстрого возобновления поставок электроэнергии. Они работают над созданием альтернативных линий поставок, особенно для Киева и пригородов. Однако он отметил, что возобновление энергоснабжения для каждого объекта является индивидуальным процессом и невозможно точно определить, сколько времени это займет.

"Нет четких сроков для восстановления каждой конкретной станции, потому что ситуация очень сложная", — отметил депутат.

Он также добавил, что неблагоприятные погодные условия усложняют работу энергетиков, особенно на открытых участках, и создают дополнительную нагрузку на энергосеть.

Нагорняк сообщил, что больше всего пострадали города Бровары и Вышгород, где повреждена не только подстанция Укрэнерго, но и важные элементы энергетической инфраструктуры. По его мнению, ситуация может быть стабилизирована в течение недели, но для полного восстановления инфраструктуры, пострадавшей в результате последней массовой атаки, потребуется гораздо больше времени.

"Стабилизировать ситуацию, а не восстановить ее полностью, удастся, вероятно, через неделю, но на полное восстановление инфраструктуры потребуется несколько недель или даже месяцев", — предупредил депутат.

