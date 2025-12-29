На Україну чекають серйозні поступки: озвучено тривожну заяву про переговори у Флориді

Політолог Вадим Денисенко вважає, що після переговорів між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом головним досягненням стала перспектива ратифікації гарантій безпеки для України американським Конгресом. Однак, якщо Росія та США досягнуть угоди, Україна, ймовірно, буде змушена піти на територіальні поступки, зокрема вивести війська з Донбасу. Як зазначив Денисенко, на цей момент мирний процес залежить від багатьох факторів, зокрема від позиції Кремля.

Фото: з відкритих джерел

"Мирний план: Донбас дотиснуть, якщо переговори не зірве Путін", — написав політолог у своєму дописі.

Він наголосив, що ці гарантії будуть більш надійними, ніж Будапештський меморандум, оскільки, на відміну від попереднього документа, вони матимуть статус міжнародного договору, обов’язкового для виконання. Однак експерт зауважив, що деталі цього плану ще не були розкриті, і варто чекати на остаточний текст.

Денисенко також звернув увагу на зміни в переговорній стратегії США після включення до процесу зятя Трампа, Джареда Кушнера. Американці поділили переговори на дві частини: територіальні питання та "все інше". На цю мить більшість питань "все інше" погоджено з Україною, і тепер США мають зустрічі з Росією. Якщо Москва погодиться, Україна, за словами політолога, буде змушена йти на територіальні поступки.

Щодо позиції Путіна, Денисенко припускає, що він буде тягнути час, оскільки його головна мета не лише в захопленні територій, а й у скасуванні санкцій та поверненні Росії на міжнародну арену. Питання про зняття санкцій з Росії, на думку політолога, залишаються відкритими, особливо в контексті можливості переговорів з Макроном, який прагне зняти санкції через економічні інтереси Європи.

Також Денисенко наголошує на психологічному аспекті — Путін, за його словами, "хоче знищити Україну" і сприймає фронт як крихкий. Тому він продовжить спроби тягнути час, сподіваючись на зміни. Водночас політолог вважає, що Путін більше не боїться Трампа, але побоюється конфлікту з ним.

