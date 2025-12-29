Украину ждут серьезные уступки: озвучено тревожное заявление о переговорах во Флориде

Политолог Вадим Денисенко считает, что после переговоров между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, главным достижением стала перспектива ратификации гарантий безопасности для Украины американским Конгрессом. Однако если Россия и США достигнут соглашения, Украина, вероятно, будет вынуждена пойти на территориальные уступки, в частности вывести войска из Донбасса. Как отметил Денисенко, сейчас мирный процесс зависит от многих факторов, в частности от позиции Кремля.

Фото: из открытых источников

"Мирный план: Донбасс дожмут, если переговоры не сорвет Путин", — написал политолог в своем сообщении.

Он подчеркнул, что эти гарантии будут более надежными, чем Будапештский меморандум, поскольку, в отличие от предыдущего документа, они будут иметь статус международного договора, обязательного для исполнения. Однако эксперт отметил, что детали этого плана еще не были раскрыты, и следует ожидать окончательного текста.

Денисенко также обратил внимание на изменения в переговорной стратегии США после включения в процесс зятя Трампа, Джареда Кушнера. Американцы поделили переговоры на две части: территориальные вопросы и "все остальное". На этот момент большинство вопросов "все остальное" согласовано с Украиной, и теперь у США встречаются с Россией. Если Москва согласится, Украина, по словам политолога, будет вынуждена идти на территориальные уступки.

Относительно позиции Путина Денисенко предполагает, что он будет тянуть время, поскольку его главная цель не только в захвате территорий, но и в отмене санкций и возвращении России на международную арену. Вопросы о снятии санкций с России, по мнению политолога, остаются открытыми, особенно в контексте возможности переговоров с Макроном, который стремится снять санкции из-за экономических интересов Европы.

Также Денисенко отмечает психологический аспект — Путин, по его словам, "хочет уничтожить Украину" и воспринимает фронт как хрупкий. Поэтому он продолжит попытки тянуть время в надежде на перемены. В то же время, политолог считает, что Путин больше не боится Трампа, но опасается конфликта с ним.

