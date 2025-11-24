logo_ukra

Це точний момент, коли закінчиться війна: у ВР назвали ключову умову
commentss НОВИНИ Всі новини

Це точний момент, коли закінчиться війна: у ВР назвали ключову умову

Війна в Україні закінчиться лише після повернення Криму, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на саміті Кримської платформи.

24 листопада 2025, 21:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Війна в Україні триватиме доти, доки тимчасово окупований Росією Крим не повернеться під контроль України. Про це заявив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час спільної пресконференції зі спікером Риксдагу Швеції Андреасом Норленом у Стокгольмі.

Це точний момент, коли закінчиться війна: у ВР назвали ключову умову

Руслан Стефанчук. Фото з відкритих джерел

Руслан Стефанчук на полях IV Парламентського саміту Кримської платформи, де зібралися представники майже 70 парламентів світу, заявив, що міжнародні партнери одностайно підтвердили підтримку територіальної цілісності України та наголосили, що саме Росія є агресором і має нести юридичну відповідальність за розв’язану війну.

"Майже 70 парламентських делегацій з усього світу та з усіх континентів були присутні тут, у Швеції, і говорили про Крим, про Україну, про демократію. Головний із них, що вони разом з Україною та підтримують її територіальну цілісність, незалежність і суверенітет", — сказав Стефанчук.

За його словами, питання Криму було одним із ключових на саміті. Як пояснив Стефанчук, жодних сумнівів щодо належності півострова не існує і Крим є частиною України. Голова Верховної Ради наголосив, що війна закінчиться з поверненням півострова під контроль України.

"Крим — це Україна, частина Української держави, і війна завершиться тоді, коли Крим буде повернуто до територіальної цілісності України", — додав Стефанчук.

IV Парламентський саміт Кримської платформи відбувається 24 листопада у Стокгольмі. Українська та шведська сторони приймають делегації національних парламентів та міжпарламентських організацій, обговорюючи шляхи звільнення півострова та відновлення безпеки в Європі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що головний ідеолог Кремля спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні.

Також "Коментарі" писали, що США та Україна розробили новий мирний план щодо завершення війни.



Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4062297-vijna-zaversitsa-todi-koli-bude-povernutij-krim-stefancuk.html
