Это точный момент, когда закончится война: в ВР назвали ключевое условие

Война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока временно оккупированный Россией Крым не вернется под контроль Украины. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время совместной пресс-конференции со спикером Риксдага Швеции Андреасом Норленом в Стокгольме.

Руслан Стефанчук. Фото из открытых источников

Руслан Стефанчук на полях IV Парламентского саммита Крымской платформы, где собрались представители почти 70 парламентов мира, заявил, что международные партнеры единогласно подтвердили поддержку территориальной целостности Украины и подчеркнули, что Россия является агрессором и должна нести юридическую ответственность за развязанную войну.

"Почти 70 парламентских делегаций со всего мира и со всех континентов присутствовали здесь, в Швеции, и говорили об Крыме, Украине, демократии. Главный из них, что они вместе с Украиной и поддерживают ее территориальную целостность, независимость и суверенитет", — сказал Стефанчук.

По его словам, вопрос Крыма был одним из ключевых на саммите. Как пояснил Стефанчук, никаких сомнений в принадлежности полуострова не существует и Крым является частью Украины. Глава Верховной Рады подчеркнул, что война закончится с возвращением полуострова под контроль Украины.

"Крым — это Украина, часть Украинского государства, и война завершится тогда, когда Крым будет возвращен в территориальную целостность Украины", — добавил Стефанчук.

IV Парламентский саммит Крымской платформы проходит 24 ноября в Стокгольме. Украинская и шведская стороны принимают делегации национальных парламентов и межпарламентских организаций, обсуждая пути освобождения полуострова и восстановления безопасности в Европе.

