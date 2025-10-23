"Це те, що ми чекали": Зеленський відреагував на нове рішення Трампа

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив рішення президента США Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії, назвавши його тим, на що Україна давно чекала. Глава держави висловив сподівання, що посилення економічного тиску на Кремль допоможе наблизити кінець війни.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Перед початком засідання Європейської Ради у Брюсселі Зеленський зазначив, що дії Вашингтона та Євросоюзу є важливим кроком у спільній стратегії підтримки України.

"Рішення Трампа щодо енергетики та санкцій — це саме те, на що ми чекали. Це дуже важливо, дай Боже, щоб це спрацювало. Росія не показує бажання зупинити цю війну. Вони нас атакують, знову б’ють по дитсадках, школах, мирних жителях. Це означає, що ми маємо не лише захищатися разом із Європою та США, а й тиснути на Путіна, щоб зупинити війну", — сказав Зеленський.

За словами президента, санкційний тиск, посилення систем протиповітряної оборони, зброя великої дальності та фінансова підтримка залишаються ключовими складовими спільної відповіді цивілізованого світу на агресію Росії.

Президент також відзначив ухвалення 19-го пакета санкцій Європейського Союзу.

"19-й пакет дуже важливий… Це хороший сигнал для інших країн світу приєднатися до санкцій. Ви знаєте, що не тільки енергетика, нам потрібно, щоб у центрі санкцій був тіньовий флот. Ми будемо продовжувати тиск, поки Путін не зупинить цю війну", — додав Зеленський.

22 жовтня США запровадили нові масштабні санкції проти російського енергетичного сектору, що сталося вперше за час другої каденції Дональда Трампа. Обмеження торкнулися нафтових гігантів "Лукойл" і "Роснєфть", а також низки їхніх дочірніх структур. 23 жовтня ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти РФ, який стосується сектору енергетики.

