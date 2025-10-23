"Это то, что мы ждали": Зеленский отреагировал на новое решение Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил решение президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России, назвав его тем, чего Украина давно ждала. Глава государства выразил надежду, что усиление экономического давления на Кремль поможет приблизить конец войны.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Перед началом заседания Европейского Совета в Брюсселе Зеленский отметил, что действия Вашингтона и Евросоюза важный шаг в общей стратегии поддержки Украины.

"Решение Трампа по энергетике и санкциям — это именно то, чего мы ждали. Это очень важно, дай Бог, чтобы это сработало. Россия не показывает желание остановить эту войну. Они нас атакуют, снова бьют по детсадам, школам, мирным жителям. Это значит, что мы должны не только защищаться вместе с Европой и США, но и давить на Путина, чтобы остановить войну", — сказал Зеленский.

По словам президента, санкционное давление, усиление систем противовоздушной обороны, оружие большой дальности и финансовая поддержка остаются ключевыми составляющими общего ответа цивилизованного мира на агрессию России.

Президент также отметил принятие 19-го пакета санкций Европейского Союза.

"19-й пакет очень важен… Это хороший сигнал для других стран мира присоединиться к санкциям. Вы знаете, что не только энергетика, нам нужно, чтобы в центре санкций был теневой флот. Мы будем продолжать давление, пока Путин не остановит эту войну", – добавил Зеленский.

22 октября США ввели новые масштабные санкции против российского энергетического сектора, которое произошло впервые за время второй каденции Дональда Трампа. Ограничения коснулись нефтяных гигантов "ЛУКойл" и "Роснефть", а также ряда их дочерних структур. 23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против РФ, касающийся сектора энергетики.

