Це стосується кожного: різка заява Валерія Маркуса про нашу державу

Ткачова Марія
Сержант-майор 47-ї окремої механізованої бригади “Магура” Валерій Маркус висловився щодо ролі держави, відповідальності суспільства та вибору кожного громадянина в умовах війни.
Валерій Маркус про Україну
За його словами, нинішній період є визначальним для країни, і кожен має самостійно відповісти на питання — чи готовий він жити в цій державі та боротися за неї.
Він зазначив, що держава не є ідеальною, однак її можна змінювати з часом через політичні процеси та вибори. Водночас, за його словами, відсутність держави означала б втрату самої нації.
Маркус підкреслив, що чиновники та інституції є відображенням суспільства, адже вони формуються з тих самих людей. Саме тому проблеми держави нерозривно пов’язані із загальним рівнем відповідальності громадян.
Він наголосив, що суспільство має усвідомлювати свою роль у формуванні держави та її майбутнього, особливо в умовах війни.
За його словами, країна проходить етап розвитку, під час якого змінюється через власний досвід і помилки, а цей процес потребує часу та участі кожного.