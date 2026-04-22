Це стосується кожного: різка заява Валерія Маркуса про нашу державу

Сержант-майор 47-ї окремої механізованої бригади “Магура” Валерій Маркус висловився щодо ролі держави, відповідальності суспільства та вибору кожного громадянина в умовах війни.

Валерій Маркус про Україну

За його словами, нинішній період є визначальним для країни, і кожен має самостійно відповісти на питання — чи готовий він жити в цій державі та боротися за неї.

Він зазначив, що держава не є ідеальною, однак її можна змінювати з часом через політичні процеси та вибори. Водночас, за його словами, відсутність держави означала б втрату самої нації.

Маркус підкреслив, що чиновники та інституції є відображенням суспільства, адже вони формуються з тих самих людей. Саме тому проблеми держави нерозривно пов’язані із загальним рівнем відповідальності громадян.

Він наголосив, що суспільство має усвідомлювати свою роль у формуванні держави та її майбутнього, особливо в умовах війни.

За його словами, країна проходить етап розвитку, під час якого змінюється через власний досвід і помилки, а цей процес потребує часу та участі кожного.

Представник партії "Європейська солідарність" та нині офіцер 107-ї бригади територіальної оборони Ігор Нажига висловив критичну оцінку ситуації з мобілізацією в Україні.

За його словами, армія постійно потребує поповнення, однак реальний стан укомплектованості підрозділів залишається недостатнім. Він зазначає, що навіть 50% заповнення бригади особовим складом уже вважається хорошим показником. Офіцер наголошує, що значна частина військових перебуває на фронті тривалий час — інколи роками — і не може безкінечно виконувати бойові завдання без ротації. Окремо він звернув увагу на проблему сприйняття мобілізації у суспільстві. За його словами, викликає обурення ситуація, коли мобілізаційні заходи зачіпають передусім пересічних громадян, тоді як частина людей у тилу продовжує вести звичний спосіб життя і не залучається до оборони.

