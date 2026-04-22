Это касается каждого: резкое заявление Валерия Маркуса о нашем государстве

Сержант-майор 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус высказался о роли государства, ответственности общества и выборе каждого гражданина в условиях войны.

Валерий Маркус об Украине

По его словам, нынешний период является определяющим для страны, и каждый должен самостоятельно ответить на вопрос — готов ли он жить в этом государстве и бороться за него.

Он отметил, что государство не является идеальным, однако его можно менять со временем из-за политических процессов и выборов. В то же время, по его словам, отсутствие государства означало бы потерю самой нации.

Маркус подчеркнул, что чиновники и институции являются отражением общества, ведь они формируются из тех же людей. Именно поэтому проблемы государства неразрывно связаны с общим уровнем ответственности граждан.

Он подчеркнул, что общество должно осознавать свою роль в формировании государства и его будущего, особенно в условиях войны.

По его словам, страна проходит этап развития, во время которого меняется из-за собственного опыта и ошибок, а этот процесс требует времени и участия каждого.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что представитель партии “Европейская солидарность” и ныне офицер 107-й бригады территориальной обороны Игорь Нажига высказал критическую оценку ситуации с мобилизацией в Украине.

По его словам, армия постоянно нуждается в пополнении, однако реальное состояние укомплектованности подразделений остается недостаточным. Он отмечает, что даже 50% заполнения бригады личным составом считается хорошим показателем. Офицер отмечает, что значительная часть военных находится на фронте длительное время — иногда годами — и не может бесконечно выполнять боевые задания без ротации. Отдельно он обратил внимание на проблему восприятия мобилизации общества. По его словам, вызывает возмущение ситуация, когда мобилизационные мероприятия затрагивают прежде всего рядовых граждан, тогда как часть людей в тылу продолжает вести привычный образ жизни и не вовлекаться в оборону.

