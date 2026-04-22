Это касается каждого: резкое заявление Валерия Маркуса о нашем государстве

Ткачова Марія
Сержант-майор 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус высказался о роли государства, ответственности общества и выборе каждого гражданина в условиях войны.
Валерий Маркус об Украине
По его словам, нынешний период является определяющим для страны, и каждый должен самостоятельно ответить на вопрос — готов ли он жить в этом государстве и бороться за него.
Он отметил, что государство не является идеальным, однако его можно менять со временем из-за политических процессов и выборов. В то же время, по его словам, отсутствие государства означало бы потерю самой нации.
Маркус подчеркнул, что чиновники и институции являются отражением общества, ведь они формируются из тех же людей. Именно поэтому проблемы государства неразрывно связаны с общим уровнем ответственности граждан.
Он подчеркнул, что общество должно осознавать свою роль в формировании государства и его будущего, особенно в условиях войны.
По его словам, страна проходит этап развития, во время которого меняется из-за собственного опыта и ошибок, а этот процесс требует времени и участия каждого.