Це станеться дуже скоро: українців попередили про новий страшний ракетний удар

Російські окупанти продовжують підготовку до чергової хвилі масованого ракетного удару по території України. Про це повідомляє моніторинговий канал "єРадар", посилаючись на спостереження за активністю російської стратегічної авіації протягом доби.

За даними аналітиків, протягом дня фіксується підвищена активність повітряних сил РФ, зокрема стратегічних бомбардувальників та елементів управління. Така поведінка, за оцінками спостерігачів, може свідчити про підготовчі заходи до потенційного масованого ракетного удару по українській території. Водночас моніторингові ресурси наголошують, що додаткові попередження або зміни оперативної ситуації будуть оприлюднюватися окремо.

Раніше також повідомлялося про передислокацію двох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з далекосхідного аеродрому "Українка" на базу "Енгельс", яка традиційно використовується для підготовки авіації до бойових вильотів. Такий рух літаків може бути пов’язаний із їхнім оснащенням крилатими ракетами або підготовкою до виконання завдань у межах майбутніх атак.

Фахівці не виключають, що подібні маневри є частиною циклу підготовки до чергового ракетного удару, який може бути спрямований на критичну інфраструктуру України. Водночас подібна активність стратегічної авіації часто передує масштабним комбінованим атакам із застосуванням різних типів озброєння.

Військові експерти зазначають, що загроза нових ударів залишається високою. Зокрема, Олег Жданов вважає, що Росія зберігає спроможність до повторних масованих атак, хоча інтервали між ними можуть збільшуватися через логістичні та технічні обмеження.

Він нагадав, що під час попередніх обстрілів російські війська вже використовували широкий спектр озброєння, включно з ракетами різних класів, що свідчить про збереження у противника потенціалу для комбінованих ударів у майбутньому.

"Коментарі" вже писали, що російські окупаційні сили продовжують використовувати елементи гібридної війни, намагаючись знайти нові способи впливу на внутрішню логістичну систему України. Одним із можливих напрямків таких дій експерти називають атаки на ключові транспортні маршрути, які забезпечують сполучення між регіонами держави, заявив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.