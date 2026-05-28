Путін готує страшний удар по найважливішій інфраструктурі України: розкрито безпрецедентний план РФ

Російські окупаційні сили продовжують використовувати елементи гібридної війни, намагаючись знайти нові способи впливу на внутрішню логістичну систему України. Одним із можливих напрямків таких дій експерти називають атаки на ключові транспортні маршрути, які забезпечують сполучення між регіонами держави, заявив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його словами, північний напрямок і територія Білорусі залишаються важливими елементами у плануванні російських повітряних операцій, зокрема із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Фахівець зазначає, що потенційною ціллю для атак може стати траса Київ–Чоп — одна з головних транспортних артерій України, яка з’єднує столицю з західними регіонами та кордоном ЄС. Романенко вважає, що для противника подібні удари можуть розглядатися як ефективний інструмент тиску на логістику та цивільне населення.

На думку експерта, удари по транспортній інфраструктурі за допомогою безпілотників або баражуючих боєприпасів мають на меті ускладнити переміщення вантажів, створити перебої у постачанні та одночасно чинити психологічний вплив на суспільство, яке користується цими маршрутами.

Окрему увагу Романенко звертає на ризики ескалації у разі використання повітряного простору Білорусі для таких атак. За його словами, подібні дії можуть суттєво змінити характер конфлікту та підштовхнути Україну до більш жорсткої відповіді у військовій площині.

Експерт наголошує, що у випадку підтверджених ударів із білоруського напрямку Київ буде змушений реагувати, що, у свою чергу, може призвести до подальшого розширення та загострення бойових дій у межах вже й так складної гібридної війни.

