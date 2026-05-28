Это произойдет очень скоро: украинцев предупредили о новом страшном ракетном ударе

Российские оккупанты продолжают подготовку к очередной волне массированного ракетного удара по территории Украины. Об этом сообщает мониторинговый канал "еРадар", ссылаясь на наблюдение за активностью российской стратегической авиации в течение суток.

По данным аналитиков, в течение дня фиксируется повышенная активность воздушных сил РФ, в том числе стратегических бомбардировщиков и элементов управления. Такое поведение, по оценкам наблюдателей, может свидетельствовать о подготовительных мерах к потенциальному массированному ракетному удару по украинской территории. В то же время, мониторинговые ресурсы подчеркивают, что дополнительные предупреждения или изменения оперативной ситуации будут обнародоваться отдельно.

Ранее также сообщалось о передислокации двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с дальневосточного аэродрома "Украинка" на базу "Энгельс", традиционно используемой для подготовки авиации к боевым вылетам. Такое движение самолетов может быть связано с их оснащением крылатыми ракетами или подготовкой к выполнению задач в рамках будущих атак.

Специалисты не исключают, что подобные маневры являются частью цикла подготовки к очередному ракетному удару, который может быть направлен на критическую инфраструктуру Украины. В то же время, подобная активность стратегической авиации часто предшествует масштабным комбинированным атакам с применением различных типов вооружения.

Военные эксперты отмечают, что угроза новых ударов остается высокой. В частности, Олег Жданов считает, что Россия сохраняет способность к повторным массированным атакам, хотя интервалы между ними могут увеличиваться из-за логистических и технических ограничений.

Он напомнил, что при предварительных обстрелах российские войска уже использовали широкий спектр вооружения, включая ракеты разных классов, что свидетельствует о сохранении у противника потенциала для комбинированных ударов в будущем.

"Комментарии" уже писали , что российские оккупационные силы продолжают использовать элементы гибридной войны, пытаясь найти новые способы воздействия на внутреннюю логистическую систему Украины. Одним из возможных направлений таких действий эксперты называют атаки на ключевые транспортные маршруты, обеспечивающие сообщение между регионами государства, заявил военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.