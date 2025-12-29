Це стане перемогою Путіна: ключовий пункт мирного плану, де Київ намагається здобути «нічию»

На прикладі питання виходу ЗСУ з Донбасу добре видно, яку ключову роль в політиці відіграють моральні міркування. Про це розповів політичний аналітик, блогер і журналіст Олексій Панич.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Якщо Україна погоджується на односторонній відхід, вона саме цим кроком визнає себе слабшою стороною. Це і є бажана моральна перемога Путіна. Наполягаючи на рівності підходу — "якщо відходять, то обидві сторони" — Україна позбавляє Путіна цієї моральної перемоги. Тоді виходить "нічия", але для Росії "нічия" — це вже моральний програш. Адже в російській системі координат все, що не є виграшем, є програшем, надто в стосунках з колишніми колоніями. Виняток Кремль готовий зробити лише для США, і то не в питанні України", – зазначив експерт.

Олексій Панич продовжує, ось в це моральне питання зараз все й вперлося.

За словам аналітика, важко сказати, чи розуміє це Трамп. Швидше за все, якщо й розуміє, то його мораль тут радше на боці Путіна, ніж нашому, а в більшості європейських лідерів, ясна річ, навпаки. Однак їхній голос тут радше дорадчий.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий винести на референдум рішення про мирний план, запропонований США, якщо Росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів. Про це розповів у коментарі виданню Axios. Як ви ставитеся до ідеї проведення виборів під час воєнного стану? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло — глава ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив ключові цілі країни-агресора на 2026 рік. За його словами, Кремль хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область. Як інформує портал "Коментарі", про це Буданов розповів в інтерв'ю виданню "Суспільне".



