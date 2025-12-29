Це стане перемогою Путіна: ключовий пункт мирного плану, де Київ намагається здобути «нічию»

Рубрики
На прикладі питання виходу ЗСУ з Донбасу добре видно, яку ключову роль в політиці відіграють моральні міркування. Про це розповів політичний аналітик, блогер і журналіст Олексій Панич.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
Олексій Панич продовжує, ось в це моральне питання зараз все й вперлося.
За словам аналітика, важко сказати, чи розуміє це Трамп. Швидше за все, якщо й розуміє, то його мораль тут радше на боці Путіна, ніж нашому, а в більшості європейських лідерів, ясна річ, навпаки. Однак їхній голос тут радше дорадчий.
