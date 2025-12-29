Это станет победой Путина: ключевой пункт мирного плана, где Киев пытается выжать «ничью»

На примере вопроса выхода ВСУ из Донбасса хорошо видно, какую ключевую роль в политике играют моральные соображения. Об этом рассказал политический аналитик, блоггер и журналист Алексей Паныч.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Если Украина соглашается на односторонний уход, она именно этим шагом признает себя более слабой стороной. Это и есть желанная моральная победа Путина. Настаивая на равенстве подхода – "если отходят, то обе стороны" – Украина лишает Путина этой моральной победы. Тогда получается "ничья", но для России "ничья" – это уже моральный проигрыш. Ведь в российской системе координат все, что не выигрыш, проигрыш, особенно в отношениях с бывшими колониями. Исключение Кремль готов сделать только для США, и это не в вопросе Украины", – отметил эксперт.

Алексей Паныч продолжает, вот в этот моральный вопрос сейчас все и уперлось.

По словам аналитика, трудно сказать, понимает ли это Трамп. Скорее всего, если и понимает, то его мораль здесь скорее на стороне Путина, чем на нашей, а у большинства европейских лидеров, конечно, наоборот. Однако их голос здесь скорее совещательный.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вынести на референдум решение о мирном плане, предложенном США, если Россия согласится на прекращение огня минимум на 60 дней. Об этом рассказал в комментарии изданию Axios. Как вы относитесь к идее проведения выборов во время военного положения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов озвучил ключевые цели страны-агрессора на 2026 год. По его словам, Кремль хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Буданов рассказал в интервью изданию "Общественное".



