Це стане остаточним кінцем Маріуполя: на який страшний крок готуються піти окупанти

Російська окупаційна влада продовжує системне знищення життя та спадщини у тимчасово захопленому Маріуполі. Черговою ціллю загарбників став один із небагатьох збережених історичних куточків міста — район Гавань, який планують повністю стерти з мапи.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомили в Маріупольській міській раді, окупанти вже офіційно погодили проєкт ліквідації цього району. Реалізацію плану заплановано на 2026 рік. На місці житлової забудови росіяни хочуть облаштувати комерційну територію з автовокзалом, транспортною розв’язкою, торговельним центром та іншими бізнес-об’єктами.

Наразі в районі Гавані мешкає понад три тисячі людей, проте це не зупиняє окупаційну адміністрацію. Вони мають намір знести приватні оселі місцевих жителів, фактично позбавивши їх домівок без будь-яких гарантій переселення.

Ще наприкінці 2023 року російські представники оголосили про так звану "реконструкцію" районів Гавань і Слобідка. На території близько 170 гектарів замість приватного сектору планували звести офісні комплекси та комерційну нерухомість. Нині ці наміри переходять у практичну фазу — демонтаж будівель уже розпочався.

У міській раді наголошують, що в окупованому Маріуполі триває масове знесення будинків, пошкоджених під час російських обстрілів і блокади 2022 року. Замість відновлення житла для маріупольців окупанти зводять іпотечні будинки для громадян РФ або інфраструктурні об’єкти. Водночас за свідченнями місцевих, понад 18 тисяч родин досі залишаються без даху над головою.

