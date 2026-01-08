logo_ukra

Росія готується почати нову операцію з проривом кордону: які області у найбільшій небезпеці
НОВИНИ

Росія готується почати нову операцію з проривом кордону: які області у найбільшій небезпеці

Москва намагається розширити контроль над новими районами, використовуючи це як козир у майбутніх переговорах

8 січня 2026, 13:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак попереджає про можливість розширення наземних операцій російських окупаційних військ на території України.

Росія готується почати нову операцію з проривом кордону: які області у найбільшій небезпеці

Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що ворог може спробувати проникнути на кілька кілометрів углиб прикордонних областей, щоб розтягнути українські війська та створити стратегічні переваги для себе.

За словами Ступака, нинішня лінія фронту в Україні простягається на 1218 км, що є надзвичайно великою протяжністю для оборони. Через це зростає ризик того, що Росія спробує захопити додаткові невеликі ділянки української території.

"Ці захоплені землі окупанти будуть використовувати як важіль у майбутніх перемовинах", — підкреслив експерт.

У Сумській області російські війська вже контролюють близько 230 кв км, проте, за оцінкою Ступака, вони можуть намагатися збільшити контрольовану зону. Крім того, загроза активізації бойових дій існує по всій лінії прикордонних областей, насамперед у Чернігівській.

"Шостка, Глухів та інші населені пункти регіону залишаються під ризиком. Росіяни будуть діяти точково: проривати кордон невеликими групами, розповзатися й намагатися закріпитися", — пояснив колишній співробітник СБУ.

Ступак також звернув увагу на стратегічну небезпеку для Одеси. За його словами, РФ може намагатися блокувати місто та обстрілювати портову інфраструктуру.

"Вони чудово розуміють, що порт є ключовим для експорту продукції та фінансування української армії. Якщо порту не буде — не буде й можливості вивозити товари та підтримувати оборону", — зазначив експерт. 

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп виступив із пропозицією суттєво збільшити оборонний бюджет країни, довівши його до 1,5 трильйона доларів у 2027 році. Для порівняння, у 2026 році на оборону передбачено близько 1 трильйона доларів. 



Джерело: https://glavred.net/front/rossiya-gotovitsya-k-proryvu-granicy-ukrainy-nazvany-oblasti-kotorye-pod-ugrozoy-10730492.html
