Росія готується почати нову операцію з проривом кордону: які області у найбільшій небезпеці

Військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак попереджає про можливість розширення наземних операцій російських окупаційних військ на території України.

Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що ворог може спробувати проникнути на кілька кілометрів углиб прикордонних областей, щоб розтягнути українські війська та створити стратегічні переваги для себе.

За словами Ступака, нинішня лінія фронту в Україні простягається на 1218 км, що є надзвичайно великою протяжністю для оборони. Через це зростає ризик того, що Росія спробує захопити додаткові невеликі ділянки української території.

"Ці захоплені землі окупанти будуть використовувати як важіль у майбутніх перемовинах", — підкреслив експерт.

У Сумській області російські війська вже контролюють близько 230 кв км, проте, за оцінкою Ступака, вони можуть намагатися збільшити контрольовану зону. Крім того, загроза активізації бойових дій існує по всій лінії прикордонних областей, насамперед у Чернігівській.

"Шостка, Глухів та інші населені пункти регіону залишаються під ризиком. Росіяни будуть діяти точково: проривати кордон невеликими групами, розповзатися й намагатися закріпитися", — пояснив колишній співробітник СБУ.

Ступак також звернув увагу на стратегічну небезпеку для Одеси. За його словами, РФ може намагатися блокувати місто та обстрілювати портову інфраструктуру.

"Вони чудово розуміють, що порт є ключовим для експорту продукції та фінансування української армії. Якщо порту не буде — не буде й можливості вивозити товари та підтримувати оборону", — зазначив експерт.

