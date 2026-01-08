Россия готовится начать новую операцию по прорыву границы: какие области в наибольшей опасности

Военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак предупреждает о возможности расширения наземных сделок российских оккупационных войск на территории Украины.

Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что враг может попытаться проникнуть на несколько километров в глубь пограничных областей, чтобы растянуть украинские войска и создать стратегические преимущества для себя.

По словам Ступака, нынешняя линия фронта в Украине простирается на 1218 км, что является очень большой протяженностью для обороны. Поэтому растет риск того, что Россия попытается захватить дополнительные небольшие участки украинской территории.

"Эти захваченные земли оккупанты будут использовать как рычаг в будущих переговорах", — подчеркнул эксперт.

В Сумской области российские войска уже контролируют около 230 кв. км, однако, по оценке Ступака, они могут пытаться увеличить контролируемую зону. Кроме того, угроза активизации боевых действий существует по всей линии пограничных областей, прежде всего, в Черниговской.

"Шостка, Глухов и другие населённые пункты региона остаются под риском. Россияне будут действовать точечно: прорывать границу небольшими группами, расползаться и пытаться закрепиться", – объяснил бывший сотрудник СБУ.

Ступак также обратил внимание на стратегическую опасность для Одессы. По его словам, РФ может пытаться блокировать город и обстреливать портовую инфраструктуру.

"Они прекрасно понимают, что порт является ключевым для экспорта продукции и финансирования украинской армии. Если порта не будет — не будет возможности вывозить товары и поддерживать оборону", — отметил эксперт.

