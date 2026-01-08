Это станет окончательным концом Мариуполя: на какой страшный шаг готовятся пойти оккупанты

Российские оккупационные власти продолжают системное уничтожение жизни и наследия во временно захваченном Мариуполе. Очередной целью захватчиков стал один из немногих сохранившихся исторических уголков города — район Гавань, который планируют полностью стереть с карты.

Фото: из открытых источников

Как сообщили в Мариупольском городском совете, оккупанты уже официально согласовали проект ликвидации этого района. Реализация плана запланирована на 2026 год. На месте жилой застройки россияне хотят обустроить коммерческую территорию с автовокзалом, транспортной развязкой, торговым центром и другими бизнес-объектами.

В районе Гавани проживает более трех тысяч человек, однако это не останавливает оккупационную администрацию. Они намерены снести частные дома местных жителей, фактически лишив их домов без каких-либо гарантий переселения.

Еще в конце 2023 года российские представители объявили о так называемой "реконструкции" районов Гавань и Слободка. На территории около 170 гектаров вместо частного сектора планировали построить офисные комплексы и коммерческую недвижимость. Сейчас эти намерения переходят в практическую фазу – демонтаж зданий уже начался.

В городском совете отмечают, что в оккупированном Мариуполе продолжается массовый снос домов, поврежденных во время российских обстрелов и блокады 2022 года. Вместо восстановления жилья для мариупольцев оккупанты возводят ипотечные дома для граждан РФ или инфраструктурные объекты. В то же время, по свидетельствам местных, более 18 тысяч семей до сих пор остаются без крова.

