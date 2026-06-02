Це стало найстрашнішим випробуванням: озвучено шокуючі деталі удару Путіна по Україні

Під час однієї з масованих атак Росії по території України не вдалося збити балістичні ракети через повне використання наявного боєкомплекту для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це в ефірі Radio NV розповів авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

За його словами, відсутність збиття балістичних цілей у цей раз пояснюється виключно тим, що всі ракети-перехоплювачі, які були розміщені на пускових установках Patriot, були вже витрачені під час відбиття попередніх хвиль атаки. Експерт підкреслив, що це не свідчить про втрату ефективності системи, а радше про тимчасовий дефіцит боєприпасів.

Романенко наголосив, що ситуація може змінитися під час наступних атак, і російська сторона не повинна розраховувати на подібний "вдалий збіг обставин". За його словами, ефективність української ППО значною мірою залежить від наявності достатньої кількості ракет для перехоплення, особливо коли йдеться про балістичні цілі.

Водночас експерт закликав громадян усвідомлювати, що навіть найсучасніші системи протиповітряної оборони не здатні гарантувати повне перехоплення всіх ракет. Саме тому, за його словами, під час оголошення повітряної тривоги необхідно негайно прямувати в укриття та не ігнорувати сигнали небезпеки.

Він порадив мешканцям багатоповерхових будинків у разі тривоги заздалегідь визначати найближчі безпечні місця для укриття. Якщо немає можливості швидко дістатися спеціального сховища, можна використати підземні переходи, які хоч і не є ідеальними захисними спорудами, але все ж забезпечують кращий рівень безпеки, ніж перебування на відкритій місцевості.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч на 2 червня Росія здійснила масований комбінований удар по території України. Під атаками опинилися великі міста, зокрема Київ, Дніпро та Харків. Російська армія застосувала одночасно ударні дрони, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів є загиблі та десятки поранених серед цивільного населення.