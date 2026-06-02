Это стало самым страшным испытанием: озвучены шокирующие детали удара Путина по Украине

Во время одной из массированных атак России по территории Украины не удалось сбить баллистические ракеты из-за полного использования боекомплекта для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом в эфире Radio NV рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

По его словам, отсутствие ущерба баллистическим целям в этот раз объясняется исключительно тем, что все ракеты-перехватчики, которые были размещены на пусковых установках Patriot, были уже израсходованы во время отражения предыдущих волн атаки. Эксперт подчеркнул, что это не свидетельствует об утрате эффективности системы, а скорее о временном дефиците боеприпасов.

Романенко подчеркнул, что ситуация может измениться во время последующих атак, и российская сторона не должна рассчитывать на подобное "удачное стечение обстоятельств". По его словам, эффективность украинской ПВО в значительной степени зависит от наличия достаточного количества ракет для перехвата, особенно когда речь идет о баллистических целях.

В то же время, эксперт призвал граждан осознавать, что даже самые современные системы противовоздушной обороны не способны гарантировать полный перехват всех ракет. Именно поэтому, по его словам, при объявлении воздушной тревоги необходимо немедленно направляться в укрытие и не игнорировать сигналы опасности.

Он посоветовал жителям многоэтажных домов в случае тревоги заранее определять самые близкие безопасные места для укрытия. Если нет возможности быстро добраться до специального хранилища, можно использовать подземные переходы, которые хоть и не являются идеальными защитными сооружениями, но все же обеспечивают лучший уровень безопасности, чем пребывание на открытой местности.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 2 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины. Под атаками оказались крупные города, в частности, Киев, Днепр и Харьков. Российская армия применила одновременно ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов погибли и десятки раненых среди гражданского населения.